Szívszorító: így ünnepli családja a Budapesten megölt Mackenzie születésnapját

Mint az ismeretes, novemberben érte élete legnagyobb csapása az amerikai Michalski családot: ekkor derült ki, hogy ápolónőként dolgozó, sugárzóan boldog lányukat egy ír férfi meggyilkolta Budapesten. Mint arról a Bors is írt, a fiatal Mackenzie Michalski rajongott a magyar fővárosért, többször is járt már nálunk. Novemberben is így tett, mígnem november 6-án nyoma veszett. A budapestiek és a rendőrök egy emberként kutatták, de beigazolódott a legrosszabb: kiderült, hogy Kenziet egy ír férfi megölte a VI. kerületben.

Mackenzie Michalski január 18-án töltötte volna be a 32. évét. Családja szívszorító születésnapi ünnepség keretében emlékszik meg a tragikus sorsú ápolónőről / Fotó: Facebook

Szívszorító kéréssel fordultak a gyászolókhoz Mackenzie Michalski szerettei

A fiatal ápolónő holttestét ezután egy bőröndbe rejtette, majd a Balaton közelébe vitte és megszabadult tőle. Hiába: a magyar zsaruk napokon belül elkapták. Kenzie családja azonban vigasztalhatatlan, halála kéthónapos fordulóján édesanyja, Jill, keserű szavakkal emlékezett meg imádott lányáról.

Két hónap Kenzie nélkül. Két hónapja, hogy értelmetlenül meggyilkolták. Hogyan éljünk tovább, ha kitépték a szívünket és a lelkünket?

- tette fel a kérdést gyászoló édesanyja. A család gyászát különösen tragikussá teszi, hogy Kenzie szombaton (január 18.) ünnepelte volna 32. születésnapját. Mivel ezt már nem élhette meg, családja szívszorító módon igyekszik megemlékezni róla: egy hatalmas születésnapi ünnepséget rendeznek a tragikus sorsú nőnek.

Családja mindenkit vár, aki szeretne megemlékezni Mackenzieről. Erre a napra egy külön épületet is lefoglaltak, ahol édes-keresű búcsút vehetnek tőle szerettei és barátai. Még születésnapi tortával is készültek a napra:

Lesz szülinapi torta, kávé, tea, előétel

- írta szomorúan Kenzie gyászoló testvére, Nicholas. A férfi elmondta, hogy bár megértik azt is, ha valaki fekete öltözetben teszi tiszteletét a szertartáson, de jobban örülnének, ha színes ruhában érkeznének szerettei.

Aki jobban szereti, viselheti a gyász fekete színét, de mi mindenkit bátorítunk arra, hogy színes ruhába jöjjön, hogy ezzel is tisztelegjünk Kenzie gyönyörű szelleme és divatérzéke előtt

- tette hozzá a testvére. Úgy tudjuk, hogy az eseményre százakat várnak, Kenzie kórházi munkatársai is tucatjával, egyenesen a kórházból érkeznek majd.