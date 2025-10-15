Másodszorra is leégett a nyolcgyermekes család háza: így élnek most Lukácsék

Csapások sorozata éri a milotai Lukács családot. A népes famíliának az elmúlt években két háza is leégett. Szilárd és Anikó 2020 októberében a hetedik mennyországban érezte magát, ugyanis az asszony éppen a nyolcadik gyermeküket készült a világra hozni. A nő egy szombati napon jelezte, hogy elérkezett az idő, de aztán a végtagjai és a szája is lebénult.

Lukácséknak két háza is leégett / Fotó: Olvasói

A család segítségével végül bevitték a kórházba, ahol kiderült: a kismama magnéziumhiányos, de ez könnyen kezelhető. Emírt végül császármetszéssel segítették a világra. Az apa az akkori járványhelyzet miatt, a kórház folyosóján sem lehetett jelen. A hét, otthon maradt gyermekével viszont átment az egyik, közelben lakó rokonukhoz, hogy elmeséljék a kisbaba érkezéséről szóló örömhírt. Nem sokkal később utánuk szaladt egy szomszéd és közölte: Lukácsék házából füst ömlik.

Azonnal hazarohantam, de már késő volt. Még a gázpalackot sem tudtuk kihozni, hogy legalább a robbanást elkerüljük. Mialatt a feleségem vajúdott, megsemmisült az otthonunk. A házunk 10 perc alatt leégett, a tűzoltók csak fél órával később értek ki

– elevenítette fel a történteket a családfő, aki most, öt évvel később készséggel elmesélte, hogyan élnek jelenleg.

- Hatvan hónap alatt rengeteg minden történt velünk – kezdte a beszélgetést Szilárd. Szavaiból érezni lehetett, hogy ez nem tölti el örömmel.

- Miután a házunk leégett, sikerült vennünk egy lakást a falunkban. Már azt hittük, rendeződik az életünk, de sajnos felhalmozódott 177 ezer forintnyi tartozásunk, amit nem tudtunk kifizetni, így a kamatok miatt az összeg jelentősen megnőtt – magyarázta a férfi.

Szilárd és családja többször is kénytelen volt újrakezdeni az életét / Fotó: Olvasói

Lukácsék házát végül elárverezték, de aztán a falusi CSOK-program segítségével hozzájutottak egy tiszakóródi lakáshoz. Annak sem örülhettek sokáig.

2024 szilveszterén átmentünk a nagyszülőkhöz, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. Néhány óra múlva egy szomszéd telefonált, hogy ég a lakásunk. Összeroskadtam, és arra gondoltam, képtelenség, hogy a sors ennyire ver bennünket

– árulta el Lukács Szilárd.

Két házuk is leégett, de a biztosító egyszer sem fizetett

A családfő elmondása szerint mind a két tűzeset után a hatóság kizárta az önkezűséget, és bár rendelkeztek biztosítással, a társaság megtagadta a kár rendezését.