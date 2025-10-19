Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
Napokkal lánya esküvője előtt hunyt el a szeretett ötgyermekes édesapa - egy egész város gyászolja

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 19. 07:30
Napokig gondolkoztak lefújják-e, végül varázslatos esemény lett az esküvőből.
Napokkal lánya esküvője előtt hunyt el a brit Lance Ridden, aki egy spanyolországi nyaraláson, feltételezett szívroham következtében veszítette életét. A 66 éves ötgyermekes apa éppen azért utazott a népszerű marbellai üdülőhelyre, hogy szeretett lányát, a 32 éves Hannah-t az oltárhoz kísérje.

Napokkal lánya esküvője előtt hunyt el a szeretett apuka
Napokkal lánya esküvője előtt hunyt el a szeretett apuka Fotó: Shchus

Lance, napokkal lánya esküvője előtt hunyt el

A tragédia mélyen megrázta a családot és a barátokat, a lány és vőlegénye, Jack pedig sokáig gondolkodtak azon, lefújják-e az esküvőt. Végül úgy döntöttek, hogy a szertartásnak meg kell valósulnia, éppen azért, mert Lance is ezt akarta volna.

Az esküvő így a gyász ellenére is megható, szeretettel teli ünneppé vált. Hannah testvérei kísérték a menyasszonyt az oltárhoz, míg az édesanya, Sue felolvasta azt a beszédet, amelyet Lance még a nagy napra írt.

A férfi hetekkel korábban részt vett a pár hivatalos anyakönyvi esküvőjén a délkelet-londoni Danson House-ban, ahol még betölthette a menyasszony édesapjának szerepét. Ez az emlék most különösen nagy jelentőséggel bír a család számára.

Lance Ridden a Medway-i Vokes taxitársaság társtulajdonosa volt, és aktív, szeretett tagja a helyi közösségnek. Halála után kollégák, ügyfelek és ismerősök százai emlékeztek meg róla a közösségi médiában, olyan jelzőkkel illetve, mint "nagyobb volt, mint az élet" és "egy a millióból".

Lance szeretetét és kedvességét soha nem fogjuk elfelejteni

- írta egy közeli ismerőse.

Sue elmondta, férjével nagyon eseménydús és szórakoztató életet éltek. Lance imádott utazni, számos országot bejártak együtt. Hozzátette, hogy Lance halála talán még közelebb is hozta a családot egymáshoz.

Temetésére október 28-án kerül sor a Medway Krematóriumban, amelyet virrasztás követ majd a wigmore-i Kisgazdák Klubjában - írja a The Sun.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
