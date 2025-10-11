Elveszítheti az otthonát a Duchenne-szindrómás Krisztián

Elveszítheti az otthonát a Duchenne-szindrómában szenvedő gyermek és édesanyja. Agafonov Krisztián betegségére ötéves korában derült fény. Az orvosok akkor azt jósolták, hogy 18 éves koráig fog élni.

Krisztián számára az otthona jelenti a biztonságot fotó: Faludi Koppány

A gyermekem izmai folyamatosan zsugorodnak és már évek óta kerekesszékben éli az életét. Minden percet Krisztián mellett töltök, és róla gondoskodok. Számunkra az otthonunk jelenti a biztonságot, és most könnyen elveszíthetjük

– mondja aggódva a gyermek édesanyja Mária, aki hozzáteszi, hogy sokáig egy aprócska házban élték az életüket Pilisen.

Krisztián otthona veszélybe került

Az újságcikkeknek köszönhetően felfigyeltek nehéz helyzetükre, és egy televíziós műsor keretein belül kibővítették és igazi otthont varázsoltak a házukból, ez került most veszélybe.

A telek és régi ki 15 négyzetméteres ház közös volt a volt párommal. Ezt bővítették ki és újították fel nekünk. Most már van saját szobája is a gyermekemnek, és végre akadálymentesen tud a kerekesszékével közlekedni az ingatlanban. Az örömünket azonban beárnyékolja, hogy mivel a volt párommal közös tulajdonunk volt, most követeli a részét. Akkor hozzájárult a bővítéshez, most azonban kéri, hogy fizessük ki a telek ráeső részét, ami közjegyzői okiratba lett foglalva

– sóhajt fel Krisztián édesanyja, aki elárulja, hogy összesen 2 millió 700 ezer forintot kellet volna kifizetniük szeptember 30-ig, azonban ők csak két milliót tudtak a határidőig teljesíteni ebből.

Tudom, hogy hibáztam, mivel nem váltam el tőle, így a törvény szerint követelheti a rá eső részt. De mivel a beteg gyermekem mellett vagyok minden percben, így nem tudok munkát vállalni, és csak az emberekhez tudunk fordulni segítségért, hogy ne veszítsük el az otthonunkat. Még 700 ezer forint van hátra, és bízom benne, hogy felfigyel valaki a nehéz helyzetünkre, és a segítségünkre siet

– mondja bizakodóan az édesanya, a retteg tőle, hogy elveszíthetik a a védelmet adó otthonukat.