Így segít Kovács Katalin kajakozó a Duchenne-es Ádámnak

Kovács Katalin
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 11:00
Háromszoros olimpiai bajnok segít a lapunkban bemutatott izomsorvadásos fiúnak. A Duchenne-szindrómában szenvedő Ádám állapotán egy egymilliárd forintos külföldi beavatkozás javíthatna, de a pénz összegyűjtése komoly kihívást jelent a szülőknek. Kovács Katalin kajakozó most felajánlotta egy pólóját árverésre.
Kovács Katalin árverésre ajánlotta fel egy pólóját a lapunkban bemutatott Csanálosi Ádám Bence javára. A nyolcadik osztályos, Tiszakeszin élő fiú Duchenne-szindrómában szenved, ezért az izmai egymás után mondják fel a szolgálatot. Több mint egy éve kerekesszékbe kényszerült, bár lakáson belül segítséggel még képes megtenni néhány lépést.

Kovács Katalin árverésre bocsájtja egyik aláírt pólóját
Kovács Katalin segít az izomsorvadásos kisfiúnak  Fotó: Nemzeti Sport

A szindróma jellemzője, hogy 18-20 éves korban a beteg légzőizmai is elsorvadnak, ami fulladáshoz vezet. Ádám szülei bíznak benne, hogy sikerül összegyűjteniük egy külföldön elérhető, egymilliárd forintos kezelés árát, ami jó eséllyel meghosszabbíthatná a kamasz életét. A falujában nyáron egy jótékonysági napot szerveztek, ahol a résztvevők összeadtak 7 millió 53 ezer forintot. Ez még a szükséges összeg töredéke csak, de a család nem adja fel a reményt.

Kovács Katalin gesztusa meghatotta a családot

- Meglepődtünk, amikor megkaptuk Kovács Katalin egyik pólóját azzal, hogy elárverezhetjük. Hamarosan kezdetét veszi a licit. Hálásak vagyunk a háromszoros olimpiai bajnoknak, ő valóban példakép – mondta Magdolna, Ádi édesanyja. Hozzátette: a nyári rendezvény óta a gyermeke állapota egy kicsit tovább romlott, már a szüleire támaszkodva sem tud felállni a kerekesszékéből.

Kovács Katalin Ádinak dedikálta a pólót
Ádám sok időt tölt az édesanyjával. Kovács Katalin dedikált egy pólót a fiúnak  Fotó: Olvasói

A fiam iskolába jár és angolból már be is gyűjtött néhány ötöst. Most azon gondolkodunk, hova menjen továbbtanulni. Nehézséget okoz, hogy sajnos a leendő középiskolája épületének adottságait is figyelembe kell vennünk, hiszen lift nélkül nem tud feljutni a földszintről az emeletekre. Az általános iskolája szerencsére egyszintű 

– mesélte az édesanya. Az sem kizárt, hogy Ádám magántanuló lesz. Szeretne informatikát tanulni.

Kovács Katalin dedikált pólóját elárverezik Ádi javára  Fotó: Olvasói

- Én jelenleg az iskolához közel dolgozom. Ha Ádi szól, hogy segítségre van szüksége, felhív telefonon, és néhány percen belül oda tudok hozzá sietni. Külön engedélye van rá, hogy magánál tartsa a mobilt – magyarázta Magdolna.

Ádi a körülményei ellenére életvidám legény. Igyekszik mindenben meglátni a szépet. 

 

 

