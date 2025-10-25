Patricia csak a férjének akart tetszeni: kókler orvos kezei között hunyt el

Egy édesanya elhunyt egy súlyos allergiás reakció következtében, miután plasztikai műtétem esett át. Tragikus halála után nyomozás indult a klinika és a kókler orvosok ellen.

A kókler orvos nem először hibázott / (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Vizsgálat indult a plasztikai műtétet végrehajtó kókler orvosok ellen

A 32 éves Patricia Sucacahua Valencia röviddel a zsírleszívás után hunyt el. Mentőautóval egy másik perui klinikára szállították, de az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Halálát október 20-án, hétfőn erősítették meg. A boncolás megállapította, hogy a tragédiának az oka agyi ödéma és tüdőödéma volt. Ez az agyban és a tüdőben felgyülemlett folyadékra utal, amely agyi komplikációkat és légzési elégtelenséget okozott.

A jelentés szerint Patricia hirtelen, akut anafilaxiás sokkot szenvedett el a műtét végén vagy közvetlenül azt követően. Bár traumás sérülést eddig kizártak, a sebész, az aneszteziológus és a műtéti asszisztens továbbra is nyomozás alatt áll.

A sebészről azt állítják, hogy egy általános orvos, és nem rendelkezik plasztikai sebészi képesítéssel. Korábban már több kozmetikai beavatkozást is végzett, és ezek eredményeit mostanra törölt közösségi oldalain is megosztotta.

Az arequipai sajtó arról számolt be, hogy a férfi a nő egyik rokonával házas. Állítólag műtő termet bérelt az Arequipa Városi Kórházban, ami a hatóságok szerint szokatlan eljárásnak számít. A hatóságok ugyanakkor közölték, hogy Patricia nem végezte el a műtét előtti vizsgálatokat a kórházban. Ehelyett azokat egy plasztikai sebészeti klinikán végeztette el, ahol a sebész szintén dolgozott.

A férfit jelenleg gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával körözik, tartózkodási helye jelenleg ismeretlen. Patricia halálával férjét, és 5 éves kislányát hagyta hátra.

Nem egyedülálló esetről van szó, több sikertelen műtét is történt az elmúlt időszakban

Ez csupán egy újabb eset a sikertelen kozmetikai műtétek hosszú sorában. Márciusban egy édesanya mesélte el, hogy lányának mindössze percei voltak hátra az életből, miután félresikerült brazil fenékemelést végeztek rajta.