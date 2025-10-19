"33 milliót költöttem arra, hogy tökéletes legyen a testem, erre kiakadtak az emberek a látványomtól"

A plasztikai műtétek megszállottja bevallotta, hogy 100 ezer dollárt (több, mint 33 millió forintot) költött arra, hogy "szuperhőshöz" hasonló legyen a teste. De Leslie Luxx, aki a kaliforniai Venice Beach-ről származik, megmutatta azt is, hogyan nézett ki a műtétek előtt és ezzel lesokkolta az embereket.

Plasztikai műtétek megszállottja Leslie - Instagram

A Hooked on the Look egyik epizódjában a tartalomkészítő mindent felfedett a Trulynak arról, hogyan változtatta át magát álmai nőjévé. Leslie hatalmas anime rajongóként nőtt fel, mindig is irigyelte a női karaktereket, akik „nagyon érzékiek és nagyon szépek”.

Azt mondta: „100 000 dollárt költöttem műtétre, hogy úgy nézzek ki, mint egy igazi szuperhős. A cosplay inspirált a plasztikai műtétre, és nagy és formás szeretnék lenni. Ha én lehetnék a legnagyobb, az nagyszerű lenne.”

Az elmúlt három évben az Instagram-modell több műtéten is átesett: orrplasztika, többszörös fenék- és mellnagyobbítás. De a bordáit is kivetette, hogy karcsúbb legyen a dereka.

Így nézett ki Leslie a műtétek előtt

"Egyszerűen egy nyomás van rajtam, hogy újra és újra a kés alá kell feküdnöm, amikor látom az Instagramon a modelleket. Muszáj szexinek és fiatalnak maradnom. Mindig jön egy újabb szereplő abba a világba, amiben dolgozom és fel kell vennem velük a versenyt."

Leslie megszállottsága miatt azonban már aggódnak érte a családtagjai és barátai. Párja, Michael már többször kérlelte, álljon le a sorozatos műtétekkel.

"Imádom, ahogy Lesile kinéz, de azzal, hogy folyton változik olyan, mintha hetente új barátnőm lenne. Támogatom a céljai elérésében, ugyanakkor nagyon féltem. Ez egy paradox helyzet" - vallja a férfi.

Leslie tudja, hogy már betegesnek számít a testének átalakítása. Sokan be is szólnak neki a kinézete miatt, vagy egyszerűen csak megbámulják az utcán.

"Először nagyon megviseltek a csúnya beszólások és kommentek, még sírtam is. De rájöttem, hogy nem kell velük foglalkozni, ők nem is engedhetnék meg maguknak a plasztikai műtétet. Így már nem törődöm a beszólásokkal."