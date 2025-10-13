„Embrió pózba, jajjgatott” - Így talált rá hegymászó társára Klein Dávid

Nagy Márton és Klein Dávid célul tűzték ki, hogy megmásszák a Himaláját, azonban az expedíció során komoly komplikációk merültek fel. Egyiket kórházba kellett szállítani.

Nagy Márton és Klein Dávid a 8100 méteres Dhaulagiri csúcsot tervezték megmászni, oxigénpalack és teherhordók nélkül Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Nagy Márton súlyos hasfájása miatt adta fel az expedíciót

A két magyar hegymászó Klein Dávid és Nagy Márton közösen, együttes erővel indultak útnak, hogy megásszák a világ hetedik legmagasabb csúcsát. A tervekbe azonban egy nem várt probléma ütötte fel a fejét, emiatt Nagy Márton kényszerpihenőre szorult. Erős hasi fájdalmai lettek, ami miatt később kórházba kellett szállítani.

„Reggel ötkor elkezdett nagyon szúrni az oldalam a hasam tájékán és nem bírtam állva maradni. Aztán egyre erősödött pár órán keresztül a fájdalom, úgyhogy egy idő után nem bírtam magammal és írtam Dávidnak, hogy valami nem jó.” - mondta Nagy Márton a Tények Pluszban.

Ezt mondta Klein Dávid

Össze volt görnyedve, embrió pózba, jajjgatott és csak néha néha tudott kinyögni egy szót. Láttam, hogy baj volt. Semmilyen vizsgálatot nem lehetett rajta végre hajtani, mert a legjobb szándék ellenére is pórbált segíteni, de nem tudott a hátra. feküdni. Ezenkívül nem lehetett neki gyógyszert adni, mert mindent kihány.

- mesélte Klein Dávid.

Dávid és Márton szeptember elején vágtak neki az expedíciónak, célul tűzték ki, hogy megmásszák a hetedik legmagasabb csúcsot a Dhaulagiri, amely 8100 méteren húzódik. Tervük szerint oxigénpalack és teherhordók igénybe vétele nélkül szerettek volna feljutni a csúcsra .Az expedícióból azonban sajnos nem sikerült győztesen kijönni: Nagy Márton ugyanis erős gyomorfájást és más súlyosabb tüneteket produkált.

„Kértük Marci kiemelését, helikopteres mentését, de sajnos az egész nap folyamán hiába próbálkoztak a helikopteresek, nem volt lehetőség felszállni, mert vizuálisan kellett landolni és túlságosan ködös felhős volt az időjárás.” - ismereti Dávid. Ekkor felkészültek az éjszakára melynek során folyamatosan ellenőrizték Márton állapotát, amely addigra bár stabilizálódott, de a hányás é szédülés nem hagyott alább. Északára bent fogták őt egy kórházban, ahol kiderült, hogy

a fiatal hegyásónak veseköve van. A már korábban távozott kő okozott neki gyulladást, ezáltal pedig elviselhetetlen fájdalmat és húgyúti fertőzést is.

Klein Dávid mindenképpen szeretné folytatni az expedíciót, természetesen ha a körülmények is engedik.

„Az utolsó szó a hegyé. Ha egy reális időjárási ablak nyílik a hegyen, annak ellenére, hogy ez most egy komoly veszteség, mert mindennap veszítek az akklimatizációmból. Jelen pillanatban nagyon sok csapadék esik a hegyen, így a köteleket ki kell majd rángatni a hó alól. n nagyon motivált vagyok, amit nagyon szeretnék hangsúlyozni, hogyha én visszamegyek, akkor a közös kalandunkat folytatom, és ha a nehézségek ellenére csúcsot érek, akkor a közös expedíciók jár sikerrel.”