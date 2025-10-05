Ázsia ExpresszSallai NóraKaszás NikolettMegasztárOtthon Start Program
Friss híreket kaptunk a Nepálban megsérült magyar hegymászóról

Nagy Márton
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 11:40
Magyar Dhaulagiri ExpedícióNepálban
Nagy Márton hegymászót kiengedték a kórházból Nepálban.
Nagy Márton hegymászót kiengedték a nepáli Manipal Oktató Kórházból, tünetei vesekőre voltak visszavezethetőek - tájékoztatta a Magyar Dhaulagiri Expedíció az MTI-t vasárnap.

mentőhelikopter
Fotó: Pixabay

A hegymászó jelenleg Pokharában pihen - számolt be a fejleményekről a közlemény szerint Nagy Márton kötéltársa, Klein Dávid. A tájékoztatóban felidézték, hogy Nagy Márton súlyos fájdalmai és egyéb tünetei (hányás, émelygés, szédülés) október 2-án hajnalban kezdődtek. A helikopteres kiemelést és a kórházba szállítást rossz látási körülmények miatt csak október 3-án, a reggeli órákban hajtották végre - írták.

"Marciból odafent, az alaptáborban vesekő távozott, ez okozta a rendkívüli fájdalmakat, a hányást és a gyulladást. Sajnos még van odabent, aminek ki kéne jönnie" - idézték a közleményben Klein Dávidot, hozzátéve, hogy a hegymászó a kórházban infúziót és gyógyszereket kapott.

Idézték Nagy Mártont is, aki úgy fogalmazott: "most először kerültem ilyen hirtelen kórházba. Tudom, ez nem egy ritka eset, mégis ijesztő, amikor egy elszigetelt világban ér a meglepetés".

Klein Dávid most, hogy társát biztonságban tudhatja, megkezdte az alaptáborba való visszatérésének megszervezését, míg Nagy Márton visszatérésének esélyei jelenleg még bizonytalanok - olvasható a közleményben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
