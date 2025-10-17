"Csak egy hangos csattanást hallottam, majd az életünk örökre megváltozott" – váratlanul hunyt el az édesanya 3 éves kislánya

Egy teljesen átlagos péntek reggel volt az iskolai szünet alatt, amikor az ír influenszer Eileen Loughlin egy hangos csattanást hallott a nappaliból, ahol hároméves lánya, Annabel játszott. Ekkor még azonban nem tudta, hogy az ártatlannak tűnő baleset a kislány életét fogja követelni.

A család életét teljesen felforgatta a kislány váratlan halála Fotó: Instagram videó

Egy ártatlannak tűnő sérülés miatt még aznap elhunyt a kislány

Az ír édesanya kislánya beütötte a fejét, és a családja számára felfoghatatlan módon még ugyanazon a 2018. novemberi estén meg is halt.

Teljesen normális péntek reggel volt, majd hirtelen baleset történt az otthonunkban. Csak egy hangos csattanást hallottam a nappalinkból, és onnantól kezdve az életünk örökre megváltozott

– mesélte Eileen.

Annabelt helikopterrel szállították a dublini Temple Street Gyermekkórházba, hogy kezeljék a fejét ért súlyos traumás sérülést. 5 órával később Eileen, párja és két fiuk arra számítottak, hogy az orvosok behívják őket, és azt mondják, hogy a család legkisebb tagja jól van. Ehelyett azonban elképzelhetetlen hírt közöltek velük.

Azt mondták, hogy Annabel meg fog halni, és el kell búcsúznunk tőle... Aznap reggel még itt volt, estére pedig már elment

– idézte fel Eileen a tragédia után hét évvel az Ireland AM című műsorban.

Annabel a gyönyörű, három és fél éves kislányunk volt. Tele volt kalandvággyal, igazi kis személyiség volt, egy nagyon társas, vidám gyerek.

A fájdalom leírhatatlan volt a család számára

A veszteség utáni fájdalom elképzelhetetlen volt, de az édesanyának két fia és egy kislánya, aki Annabel halála után született, adott neki erőt, hogy tovább éljen.

Aki gyászon megy keresztül, tudja, mennyire nehéz azt nézni, hogy a világ megy tovább. Nekünk sokat jelentett, hogy ott voltak a fiúk, volt miért felkelni, volt cél. Tudatosan mondtuk egymásnak, hogy példát kell mutatnunk. Meg kell mutatnunk nekik, hogy rendben van, ha élni akarunk.

Eileen, aki életmód-influenszer és általános iskolai tanár, elárulta, hogy mai napig megemlékeznek lányukra, de emellett életük halad tovább. Bár elmondása szerint a kezdetekben hatalmas bűntudatot érzett, idővel rá kellett döbbennie a helyzet valóságára.

Úgy tiszteled az emléküket, ha élsz. Nem mindannyiunknak jut holnap. Annabelnek sem jutott, ezért fel kell kelni, és a legtöbbet kihozni a mai napból.

Eileen azóta gyermekkönyvet írt, hogy életben tartsa lánya emlékét. Ma már nyilvánosan is beszél a gyászról, és más szülőknek is segít, akik hasonló veszteségen mennek keresztül – írja a Daily Mail.