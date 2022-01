Magyar asszony került a Buckingham palota falára

A 73 éves walesi főméltóság szerda este, a cornwalli hercegnővel karöltve leplezte le a túlélők portréit, melyek ezáltal a továbbiakban szintén a királyi gyűjteményt gyarapítják majd: Lily Ebert képe mellett Manfred Goldberg, Arek Hersh, Helen Aronson, Anita Lasker Wallfisch, Rachel Levy és Zigi Shipper került még a falra – ráadásul nem ez volt az első közös együttműködés a brit trónörökös és Lily Ebert között.

Károly herceggel is találkozott Fotó: WPA Pool

Holokauszt-dédi a TikTok sztárja

A 98 éves, harmincötszörös dédnagymama már egy magyarul egyaránt megjelent könyvet is jegyez, melyet a 18 éves dédunokájával, Dov Formannal együtt szerzett – a Forman és Ebert Lily fogadalma: Hogyan éltem túl Auschwitzot és merítettem erőt a továbblépéshez című kiadványhoz nem mellesleg Károly herceg írta az előszót.

– Egész életét annak szentelte, hogy beszéljen a holokausztról – mondta a Daily Mailnek Forman még egy több mint másfél millió követővel rendelkező TikTok oldalt is létrehozott a dédinek, hogy így is segíthesse őt törekvésében. Na de ki is valójában Lily, vagyis Lívia, ez az 1923-ban Bonyhádon született asszony, aki a holokauszttal kapcsolatos felvilágosító munkának áldozza fel mindennapjait?

35 csak gombócból lehet sok

Gyerekkorát Magyarországon töltötte, amíg 1944-ben az auschwitzi koncentrációs táborba nem deportálták. Anyját, öccsét és egyik lánytestvérét megölték. Két másik lánytestvérével együtt négy hónap után egy lipcsei hadianyaggyárba küldték kényszermunkára, ahol az amerikai csapatok 1945 áprilisában felszabadították őket.

Ezután egy évet Svájcban töltött, 1946-ban pedig Izraelbe költözött. 1967-ben férjével, Samuellel és három gyerekével Angliába emigrált, ahol elkezdte megismertetni a világot a holokauszt borzalmaival. Jelenleg Észak-Londonban él, három gyereke, tíz unokája és ugye nem kevesebb, mint 35 dédunokája van.

Örökös nyom, örökös munka

Lily persze nemcsak a lelkében őrizte meg a holokauszt szörnyűségét: az asszony kézzel fogható „relikviákat” is megőrzött a földi pokolból, melyeket Károly hercegnek is előszeretettel mutatott meg. Ilyen például a karját csúfító A-10572-es tábori tetoválás, melyben az „A” Auschwitzot, a 10-es a hölgy körletét, az 572 pedig a sorszámát jelentette.

– Auschwitzban még az emberek aranyfogait is kihúzták, de ezt nem tudták megkaparintani – mesélte büszkén az aranymedálját markoló Ebert, melyet még öt éves születésnapjára kapott az édesanyjától. Ahogyan az asszony öccse és húga, úgy a mama sem élte túl a horrort, az ékszer azonban, amit Lily kezdetben a cipőjében, majd a napi fejadagként szánt kenyerében rejtett el, máig megvan. – Azóta hordom, mióta kijutottam a koncentrációs táborból – zárta sorait a túlélő a Buckingham palota szívében.