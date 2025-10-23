Életét vesztette egy édesanya, miközben babáját próbálta megmenteni az égő házból

Egy édesanya meghalt, miközben megpróbálta megmenteni gyermekét a tűzből, amelyet egy szomszéd okozott, miután egy rögtönzött lángszórót használt, hogy megöljön egy csótányt.

A hatóságok nyomozást indítottak az édesanya tűzeset okozta halála ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Egy édesanya meghalt, és több ember is füstmérgezést kapott a szomszéd gondatlansága miatt

A harmincas éveiben járó, meg nem nevezett nő az ablakon próbált kimenekülni lakásából hétfő este. A jelentések szerint kínai állampolgár volt, és férjével, illetve két hónapos gyermekével élt a dél-koreai Osan városában, egy ötemeletes lakóépület legfelső emeletén.

A tűz észlelése után a pár az ablakon keresztül próbált segítségért kiáltozni, majd átadták a babát egy szomszédnak, a szemben lévő épületben, és megpróbáltak elmenekülni. A nő férje át tudott mászni a szomszédos tömbbe, de a felesége leesett az ablakból, miközben megpróbálta követni őt. Súlyos sérülésekkel kórházba szállították, de a tűz kitörése után körülbelül öt órával halottnak nyilvánították.

A rendőrség szerint a pár azért próbált az ablakon át menekülni, mert a lépcsőházat elzárta a sűrű füst. A tűzeset miatt további 8 lakó füstmérgezést szenvedett. A jelentések szerint a lángok egy szomszéd lakásában keletkeztek, ahol egy nő egy öngyújtó és egy spray segítségével rögtönzött lángszórót készített, hogy elpusztítson egy csótányt. A próbálkozás során azonban egy ágy és a szemét is lángra kapott, és nagyobb tűz keletkezett a második emeleten.

A húszas éveiben járó nő a rendőrségnek elmondta, hogy öngyújtóval és gyúlékony spray-vel próbálta felgyújtani a csótányt, és hozzátette, hogy már korábban is alkalmazta ezt a módszert. Hétfőn azonban a lakásában lévő tárgyak is lángra kaptak.

A dél-koreai rendőrség közölte, elfogatóparancsot kértek a szomszéd ellen, hogy gondatlanságból elkövetett gyújtogatás miatt vádat emelhessenek ellene, de akár a gondtalanságból elkövetett emberölés is felmerülhet vádként - írta a Daily Star.