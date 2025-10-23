BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Gyöngyi névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Életét vesztette egy édesanya, miközben babáját próbálta megmenteni az égő házból

tűzeset
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 08:00
elhunytmenekülédesanya
Tragédiába torkollott egy társasház lakójának gyújtogatása. A gyorsan terjedő lángok füsttel borították be a lépcsőházat, majd egy édesanya lezuhant, miután ablakán keresztül próbált menekülni babájával.

Egy édesanya meghalt, miközben megpróbálta megmenteni gyermekét a tűzből, amelyet egy szomszéd okozott, miután egy rögtönzött lángszórót használt, hogy megöljön egy csótányt.

A hatóságok nyomozást indítottak az édesanya tűzeset okozta halála ügyében.
A hatóságok nyomozást indítottak az édesanya tűzeset okozta halála ügyében. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Egy édesanya meghalt, és több ember is füstmérgezést kapott a szomszéd gondatlansága miatt

A harmincas éveiben járó, meg nem nevezett nő az ablakon próbált kimenekülni lakásából hétfő este. A jelentések szerint kínai állampolgár volt, és férjével, illetve két hónapos gyermekével élt a dél-koreai Osan városában, egy ötemeletes lakóépület legfelső emeletén.

A tűz észlelése után a pár az ablakon keresztül próbált segítségért kiáltozni, majd átadták a babát egy szomszédnak, a szemben lévő épületben, és megpróbáltak elmenekülni. A nő férje át tudott mászni a szomszédos tömbbe, de a felesége leesett az ablakból, miközben megpróbálta követni őt. Súlyos sérülésekkel kórházba szállították, de a tűz kitörése után körülbelül öt órával halottnak nyilvánították.

A rendőrség szerint a pár azért próbált az ablakon át menekülni, mert a lépcsőházat elzárta a sűrű füst. A tűzeset miatt további 8 lakó füstmérgezést szenvedett. A  jelentések szerint a lángok egy szomszéd lakásában keletkeztek, ahol egy nő egy öngyújtó és egy spray segítségével rögtönzött lángszórót készített, hogy elpusztítson egy csótányt. A próbálkozás során azonban egy ágy és a szemét is lángra kapott, és nagyobb tűz keletkezett a második emeleten.

A húszas éveiben járó nő a rendőrségnek elmondta, hogy öngyújtóval és gyúlékony spray-vel próbálta felgyújtani a csótányt, és hozzátette, hogy már korábban is alkalmazta ezt a módszert. Hétfőn azonban a lakásában lévő tárgyak is lángra kaptak.

A dél-koreai rendőrség közölte, elfogatóparancsot kértek a szomszéd ellen, hogy gondatlanságból elkövetett gyújtogatás miatt vádat emelhessenek ellene, de akár a gondtalanságból elkövetett emberölés is felmerülhet vádként - írta a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu