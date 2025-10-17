Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
„Hiánya felfoghatatlan űrt hagy az életünkben” – gyönyörű, háromgyermekes édesanyát találtak holtan a vasúti síneken, összeroppant a család

vasúti sín
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 21:00
gyászédesanya
Összetört szívű családja búcsúzik a gyönyörű, háromgyermekes édesanyától, akit tragikus módon holtan találtak egy vasúti sínen.
N.T.
A szerző cikkei

Adele Silcock holttestét múlt szombaton találták meg a Patricroft vasútállomáson, Ecclesben, Nagy-Manchester térségében. A mentőszolgálatokat reggel 7:50 körül riasztották a forgalmas állomáshoz, miután bejelentés érkezett egy személyi sérülésről a síneknél.

vonat, vonatsín,
Fotó: unsplash.com

A rendőrök egész délelőtt a helyszínen tartózkodtak. Azóta egy GoFundMe-oldalt is létrehoztak, hogy támogassák Adele lesújtott hozzátartozóit.

Mély fájdalommal osztjuk meg Adele Victoria Silcock halálhírét, aki váratlanul hagyott itt bennünket október 11-én. Adele szerető édesanya, lány, unoka, testvér, nagynéni, unokahúg, unokatestvér és barát volt sokak számára. Hiánya felfoghatatlan űrt hagy az életünkben. Halála hirtelen következett be, és a családunk összetört szívvel próbál megbirkózni e veszteséggel

– olvasható az adománygyűjtő oldalon.

Ezt az oldalt azért hoztuk létre, hogy segítsünk fedezni a temetési költségeket, és anyagi támogatást nyújtsunk… hogy gondoskodni tudjunk három kisgyermekéről: Eviee-ről, Jensonról és Romie-ról. Bármilyen összeg, még ha kicsi is, könnyíthet a terheinken ebben a fájdalmas időszakban. Ha nem tudsz adományozni, kérjük, oszd meg ezt az oldalt, vagy tartsd a családunkat gondolataidban és imáidban

– tették hozzá.

Eddig elképesztő, 12 000 font (valamivel több mint 5 millió forint) gyűlt össze a család megsegítésére.

A közösségi médiában rengetegen fejezték ki részvétüket. Adele közeli barátai azt írták, „lesújtva” értesültek a haláláról. Egyikük így emlékezett meg róla:

Egyszerűen lesokkolt, hogy elmentél. Hiányozni fognak a vicces posztjaid a hírfolyamomból. Remélem, megtalálod a békét, és tudod, hogy a gyermekeidről jól fognak gondoskodni. Nyugodj békében, te gyönyörű, csodálatos nő.”

Egy másik hozzászóló ezt írta: „Még mindig nem tudom elhinni, hogy elmentél, Adele. A legszebb, legéletvidámabb, legkedvesebb lány voltál, akivel valaha találkoztam. Nagyon sok embernek fogsz hiányozni! A három gyönyörű gyermekedre és a családodra gondolok ebben a szörnyű időszakban.”

A Brit Közlekedési Rendőrség megerősítette, hogy Adele halálát nem kezelik gyanús esetként – írja a The Sun

 

