"Minden mosoly győzelem!" - Így lesz könnyekből kacagás a Borsóházban!

A Borsóházban rendkívül különleges történetek zajlanak: súlyosan sérült gyermekek és szüleik nap mint nap kitartóan küzdenek egy jobb jövőért, az egészségért és az önálló élet képességéért. Az ő mindennapi harcuk nem csupán a fizikai fejlődésről szól, hanem arról is, hogy egy napon önmagukról tudjanak majd gondoskodni. Ezek a gyerekek, más, komolyabb harcot vívnak az élet ezen szűk, gyakran kirekesztett mesgyéjén, bátorítva ezzel mindannyiunkat. Így mosolyognak ezek a gyerekek minden ellenére is!

"Ha a szívemre hallgatok, akkor látom Maját sétálni és beszélni, de józan ésszel tudom, hogy erre nem nagyon van esély." Maja magzati korában kapott egy vírus fertőzést ami meghatározta az egész életét. Ma már Maját a mosoly jellemzi, a Borsóházban fejlesztésekre jár édesanyjával Leonával. (Fotó: Szabolcs László)

„Minden mozdulat, minden mosoly győzelem”

A Borsóházban járva elsőre azt gondolnánk csendes hely, azonban a második emeletre érve nevetés és nyüzsgés zaja lepi el a teret. Apró kéz integet, egy másik gyerek kitartóan próbálja megemelni a labdát. Ami máshol hétköznapi mozdulatnak tűnne, az intenzív terápiás központban egy diadal.

Emlékszem a napra, amikor a lányom sztrókot kapott. Egy iskolai dolog miatt stresszelte fel magát. Igazából időzített bomba volt, mert sajnos a fejében az erek rendellenesen fejlődtek ki. Azóta folyamatos terápiára járunk, itt valódi barátokat találtunk, akik hasonló nehézségekkel néznek szembe az élet ezen területén.

- meséli Csere Renáta kislánya, Lívia kapcsán.

Ha a szívemre hallgatok, akkor látom Maját sétálni és beszélni, de józan ésszel tudom, hogy erre nem nagyon van esély. Nem nagy a valószínűsége, hogy sokkal jobb lesz. Viszont az intenzív terápia segít, fejleszti, nyújtja a kislányom testét, és mi nagyon hálásak vagyunk ezért.

- teszi hozzá Simonyi Leona akinek kislánya magzati korban kapott vírust és ezért agyi károsodást.

Amikor a kislányom először önállóan lábra állt, elsírtam magam. Ezek azok a pillanatok, amelyekért minden perc, küzdelem megéri! Mi Horvátországból jöttünk ide, sokat utaztunk az intenzív terápiáért. Sophie eddig nem járt, mostmár játékosan, önállóan képes megtenni amit eddig nem. Szeretném, ha az én hazámban is lenne hasonló terápia.

- meséli Kolaric Ivanka egy Horvátországból érkezett anyuka akinek súlyosan sérült kislánya motorikus képességét teszik helyre a Borsóházban.