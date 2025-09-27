11-en meghaltak, többen kritikus állapotban fekszenek a kórházban: metanollal kevert italt kaptak

11 ember meghalt, 10-en pedig továbbra is kritikus állapotban fekszenek egy kolumbiai kórházban, miután Barranquillában metanollal kevert alkoholos italt fogyasztattak velük. A helyi rendőröket először egy 47 éves férfihoz riasztották, aki az utcán esett össze eszméletlenül. Habár mentőt hívtak hozzá, nem lehetett már rajta segíteni. Halálát követően pedig sorra jöttek az újabb, hasonló esetek.

Metanol okozta a halálukat Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Mint kiderült, az először elhunyt férfi a Boliche nevű környéken élt, ahol főként nehéz körülmények között lévő hajléktalanok élnek. Ezt követően azonnal nyomozást indítottak, mely fényt derített arra, hogy az áldozatok és betegek egy cochoco névre hallgató olcsó összetevőkből összeállított alkoholos italt fogyasztott, melyet metanollal kevertek. Tragédiájukat így metanolmérgezés okozta egy olyan ital miatt, amit egy helyi motoros árult nagyjából 50 centért, kb. 200 forintért.

A metanol közvetlenül mérgező, elnyomja a központi idegrendszer működését

A metanolt az alkohol-dehidrogenáz formaldehiddé, majd az aldehid-dehidrogenáz hangyasavvá alakítja

- írja a LadBible.