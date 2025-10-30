Figyelmeztetnek a szakértők: Magyarországra érkezett egy vérszomjas rovar

Rémisztő felfedezést tettek Magyarországon: Japánból érkezett szarvas-kullancslégy szomjazik a vérünkre. A kutatók a Túrkevén megrendezett biodiverzitás-napokon azonosították a kullancslégy első hazai példányait.

Rémisztő felfedezést tettek a kutatók: Japánból érkezett hozzánk vérszívó rovar (fotó: Shutterstock)

Átlagos kutatáson tettek rémisztő felfedezést

Az rovarszakértők mindössze egy átlagos gyűjtésre indultak, amikor a csípős rovar rájuk szállt. Ekkor gyűjtötték be a példányokat, amelyeket később a Magyar Természettudományi Múzeumban vizsgáltak meg.

A mikroszkópos elemzés után kiderült, hogy az eddig ismeretlen faj a Japánból származó szarvas-kullancslégy. A Kelet-Ázsiából érkező rovar a szarvasok közvetítésével juthat egyre beljebb Magyarország területére és mára már az emberekhez is veszélyesen közel került.

Az első felmérések szerint a rovar elsősorban vadon élő emlősök vérét szívja, de ha alkalom adódik, az embert sem kerüli el. Csípése fájdalmas és viszkető, de egyelőre semmi sem utal arra, hogy betegséget terjesztene.

A klímaváltozás okozta enyhébb telek azonban kedvezhetnek az ilyen invazív fajok megtelepedésének. A kutatók kiemelték, hogy a legnagyobb veszélyben éppen a vadászok, természetjárók és állattartók vannak, hiszen a rovar elsősorban szarvasokat, őzeket és más nagytestű emlősöket támad - írja a Délmagyar.

Így védekezzünk erdőjáráskor: