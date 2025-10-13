Apja karjaiban hunyt el a 13 éves lány: "Hagytam, hogy tegyék, amit tudnak, de láttam, hogy már elment"

Egy család életét teljesen beárnyékolta a gyász, miután fiatal lányuk váratlanul összeesett, majd szívleállás következtében elhunyt a moziban.

Apja szeme láttára hunyt el a fiatal lány / Fotó: GoFundMe

Apja karjaiban hunyt el a fiatal lány, már nem tudták megmenteni életét

Kasey-Lei Greene az Egyesült Arab Emírségekben, Abu Dhabiban, egy moziban volt szeptember 4-én, amikor összeesett. Apja, a 37 éves Marc elmondta, hogy a lánya aznap este egy barátnőjénél tervezett ottalvós bulit, és őt győzte meg, hogy hívjon taxit a két lánynak, hogy eljussanak a közeli plázában található moziba.

A brit tinédzser, aki 2024-ben költözött az Egyesült Királyságból Abu Dhabiba, körülbelül 17:30-kor búcsúzott el az apjától, és megölelte őt. Azonban kevesebb mint egy órával később, Marc elmondása szerint, a lánya barátnője felhívta őt, hogy közölje, valami baj történt.

A barátnője Kasey telefonjáról hívott, és azt mondta: "Kasey elájult." Szó szerint rohantam a kocsihoz. A mozi még 1 kilométerre sincs a házamtól. Elájult a film közben. Volt ott egy defibrillátor, és tíz percen belül megérkeztek a mentősök is, akik már a gépet is rátették. Szó szerint sikítottam, miközben fogtam a kezét. Hagytam, hogy tegyék, amit tudnak, de láttam, hogy már elment

- emlékezett vissza az apa.

A mentők két órán keresztül próbálták újraéleszteni a 13 éves lányt, mielőtt kórházba szállították. Az apa elmondása szerint Kasey-Lei szívleállást szenvedett, és korábban már volt néhány egészségügyi problémája.

Teljesen összetört a család

Marc felidézte a szívszorító utolsó pillanatokat is, amelyeket lánya halála előtt együtt töltöttek, mielőtt elindult a moziba.

Egyszer csak megragadott, és azt mondta a barátnőjének: "Gyorsan, készíts egy képet rólam és apukámról." Olyan szorosan ölelt, mintha tudta volna, hogy ez az utolsó alkalom, amikor érezhetem vagy hallhatom a hangját. Normál esetben megtervezte volna a képet, filtert tett volna rá, újra elkészítette volna, ha nem tetszik, de most nem. Az az ölelés örökre az emlékezetembe vésődött.

Marc, valamint Kasey-Lei édesanyja, Manda és testvére, Kian visszatértek az Egyesült Királyságba, Birmingham környéki szülővárosukba, ahol október 3-án tartották meg a tinédzser temetését. A szertartáson több mint 600 ember vett részt, és még többen, barátok és iskolatársak Abu Dhabiból online kapcsolódtak be.

Nagyon könnyen barátkozott. Mindenféle emberrel. Hazahozta az embereket, és a barátai nagynéninek és nagybácsinak hívtak minket. A házunk olyan volt, mint egy találkozóhely. Egyszerűen vonzotta az embereket

- mesélte Manda, aki lánya halálakor már Birminghamben tartózkodott, hogy elhunyt édesanyja temetését intézze.