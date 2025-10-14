Szülinapjára várta haza a család a fiatal apát, de nem érhetett oda: „Az utolsó leheletéig dolgozott értünk”

Egy kétgyermekes édesanya múlt héten otthon várta a férjét, hogy együtt ünnepelhessék a 26. születésnapját. Nem sokkal később megtudta, hogy a fiatal apát baleset érte a munkahelyén, amiben életét vesztette.

fiatal apát gyászolja felesége és babája / Fotó: GoFundMe

Fiatal apát gyászolja a családja

Nagyon büszke vagyok rá; az utolsó leheletéig dolgozott értünk, hogy mindent lehetővé tegyen a családunknak.

- mondta Alexia Mungaray férjéről, Omar Quihuiról, aki október 6-án, hétfőn, tucsoni cementgyárban halt meg munka közben, Arizonában.

Aznap este, helyi idő szerint körülbelül 17:30-kor, a megyei seriff hivatalának munkatársait riasztották egy ipari balesethez a Swan Road és East Old Vail Road kereszteződésének közelébe, ahol a CalPortland nevű cég üzemel.

A hatóságok egy betonkeverő alatt találták meg Quihuit. A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították. A seriffhivatal közlése szerint semmi sem utal bűncselekményre vagy gyanús körülményekre, de a halálos baleset további vizsgálat alatt áll.

Otthon várta a szülinapos férfit a család

Mungaray éppen 5 éves fiával és 3 éves lányával volt otthon, amikor férje nem válaszolt a hívásaira és üzeneteire.

Elmentem megvenni a születésnapi tortáját. Még mindig nem válaszolt. Felmentem a Facebookra, és az első dolog, amit megláttam, az volt, hogy ipari baleset történt.

- emlékezett vissza az édesanya.

A családtagok az üzemhez siettek, ahol megtudták, hogy Quihui, aki technikusként dolgozott, éppen a berendezés tengelyén dolgozott, amikor az rázuhant és agyonnyomta.

Kiderült, hogy 4 órán át volt a teherautó alatt, egyedül. A felügyelője találta meg eszméletlenül. Azt mondták, minden nagyon gyorsan történt.

Quihui mindössze 5 hónapja dolgozott a gyárban, és felesége szerint, bár nagyszerű munkás volt, több útmutatásra lett volna szüksége.

A CalPortland közleményt adott ki, melyben azt írtál, rendkívül elszomorította őket, hogy egyik munkatársuk halálát meg kellett erősíteniük.

Őszinte részvétünket és imáinkat küldjük az alkalmazott családjának, barátainak és munkatársainak ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. A CalPortland támogatást nyújt minden érintettnek, és teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal a vizsgálat során.

- fogalmazott a cég.