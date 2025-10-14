Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szülinapjára várta haza a család a fiatal apát, de nem érhetett oda: „Az utolsó leheletéig dolgozott értünk”

férj
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 22:00
elhunytmunkahelyi baleset
Egy nő épp születésnapi tortát vásárolt férjének, amikor a hírekből megtudta, hogy egy halálos balesetet szenvedett munkahelyén. A család most teljesen összetört, gyászolják a fiatal apát.
Bors
A szerző cikkei

Egy kétgyermekes édesanya múlt héten otthon várta a férjét, hogy együtt ünnepelhessék a 26. születésnapját. Nem sokkal később megtudta, hogy a fiatal apát baleset érte a munkahelyén, amiben életét vesztette. 

fiatal apát gyászolják
fiatal apát gyászolja felesége és babája /  Fotó: GoFundMe

Fiatal apát gyászolja a családja

Nagyon büszke vagyok rá; az utolsó leheletéig dolgozott értünk, hogy mindent lehetővé tegyen a családunknak.

- mondta Alexia Mungaray férjéről, Omar Quihuiról, aki október 6-án, hétfőn, tucsoni cementgyárban halt meg munka közben, Arizonában.

Aznap este, helyi idő szerint körülbelül 17:30-kor, a megyei seriff hivatalának munkatársait riasztották egy ipari balesethez a Swan Road és East Old Vail Road kereszteződésének közelébe, ahol a CalPortland nevű cég üzemel.

A hatóságok egy betonkeverő alatt találták meg Quihuit. A férfit a helyszínen halottnak nyilvánították. A seriffhivatal közlése szerint semmi sem utal bűncselekményre vagy gyanús körülményekre, de a halálos baleset további vizsgálat alatt áll.

Otthon várta a szülinapos férfit a család

Mungaray éppen 5 éves fiával és 3 éves lányával volt otthon, amikor férje nem válaszolt a hívásaira és üzeneteire.

Elmentem megvenni a születésnapi tortáját. Még mindig nem válaszolt. Felmentem a Facebookra, és az első dolog, amit megláttam, az volt, hogy ipari baleset történt.

- emlékezett vissza az édesanya.

A családtagok az üzemhez siettek, ahol megtudták, hogy Quihui, aki technikusként dolgozott, éppen a berendezés tengelyén dolgozott, amikor az rázuhant és agyonnyomta.

Kiderült, hogy 4 órán át volt a teherautó alatt, egyedül. A felügyelője találta meg eszméletlenül. Azt mondták, minden nagyon gyorsan történt.

Quihui mindössze 5 hónapja dolgozott a gyárban, és felesége szerint, bár nagyszerű munkás volt, több útmutatásra lett volna szüksége.

A CalPortland közleményt adott ki, melyben azt írtál, rendkívül elszomorította őket, hogy egyik munkatársuk halálát meg kellett erősíteniük.

Őszinte részvétünket és imáinkat küldjük az alkalmazott családjának, barátainak és munkatársainak ebben a felfoghatatlanul nehéz időszakban. A CalPortland támogatást nyújt minden érintettnek, és teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal a vizsgálat során.

- fogalmazott a cég.

Férje halála után Mungaray egy GoFundMe-oldalt hozott létre, hogy segítséget gyűjtsön a családnak.

Nincsenek szavak arra a fájdalomra, gyászra és ürességre, amit most érzek.

- írta az oldalon.

Bejegyzésében az özvegy férjét csodálatos barátként és apaként jellemezte. Hozzátette hogy most ki kell találnia, hogyan boldogul tovább egyedül két gyermekével - írta a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu