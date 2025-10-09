Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
„Apa meghalt” - sikított a kisfiú a kórházban, megtörtént a legrosszabb

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 09. 21:30
Párja könnyek között búcsúzott szerelmétől. Nehéz döntést kellett hoznia a kórházban.

Egy 51 éves édesapa munkahelyi balesete után több mint két hétig feküdt kómában a kórházban – élettársa pedig karácsony után hozta meg a döntést, hogy lekapcsolják a gépekről. A brit nő, Estefania Fonseca, így búcsúzott el élete szerelmétől, Miguel Galvaótól, akivel 15 éve élt együtt, és akivel 2023 karácsonyán szeretett volna összeházasodni.

Élete legnehezebb döntését hozta a nő a kórházban
Élete legnehezebb döntését kellett meghoznia az anyának a kórházban
Fotó: Sirikarn Rinruesee /  Shutterstock 

A férfi egy vízsugaras tisztítórendszeren dolgozott, amikor a -4 fokos hidegben felrobbant egy nagynyomású tömlő. A csővég hatalmas erővel csapódott vissza, telibe találta Miguel arcát, aki a helyszínen eszméletét vesztette. Mentőhelikopter vitte kórházba, ahol mesterséges kómába helyezték, de állapota gyorsan romlott.

„Az orvosok azt mondták, nincs több esély. Kérdezték, mikor kapcsolhatják le a gépet – de öt nap múlva jött volna a karácsony, ezért azt mondtam: nem, a gyerekek miatt várjanak”

 – mesélte Estefania a Mirrornak.

„December 27-én elengedtem őt. Ez volt életem legfájdalmasabb napja.”

Ő és Miguel három gyermeket neveltek: Angelica, Michael és Jose. A tragédia az egész családot összetörte. 

„Michael sikított, amikor meglátta az apját a kórházban – azt kiabálta, hogy ‘apa meghalt’. Angelica nem tud aludni, dühös és elveszett. Jose próbál erős maradni, de ő is összezuhant.”

Estefania elmondta, hogy Miguel imádott apaként élte az életét: minden második hétvégén családi programokat szervezett, moziba mentek vagy kirándulni Londonban. 

„Most a gyerekeim csak azt kérdezik: miért ilyen az élet apa nélkül?”

 – mondta megtörten. Anyagilag is összeomlottak. 

„Korábban Miguel fizetéséből éltünk, most segélyen vagyunk. Nincs autónk, néha a fűtésre sem jut. Megszakad a szívem, amikor választanom kell, melyik gyereknek veszek valamit.”

A vizsgálat szerint a férfi munkaadója, a Lanes Group Limited súlyosan megsértette a munkavédelmi előírásokat: a tömlőt nem rögzítették megfelelően, és a fagyos hőmérséklet miatt nyomás alatti jég okozta a robbanást. A cég elismerte a felelősségét, és 800 000 font bírságot kapott.

A kórházban halt meg a férfi, családja összetört

„Miguel soha nem jött haza a munkából. Eltemettük Portugáliában, ahová mindig vissza akart térni nyugdíjasként. Ez volt az álma”

 – mondta Estefania, aki ma is pszichés traumával küzd.

 „Ő volt a mindenem. Amikor meghalt, olyan volt, mintha kihúzták volna alólam a talajt.”

 

 

