"Ha időben elkapják, teljesen felépülhettem volna" - teljesen felforgatta egy nő életét az ártatlannak hitt fertőzés

Egy nő azt állítja, hogy visszafordíthatatlan károsodást szenvedett egy hüvelygombás fertőzés következtében, amely teljesen felforgatta életét az éve során.

Bár a nő fertőzése többször is visszatért, egy idő után a helyzet egyre rosszabbra fordult. (Képünk illusztráció) Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Többször is visszatért a fertőzés, de az orvosok félrediagnosztizálták

Vedd komolyan a hüvelygombát, egész életre mozgásképtelenné tehet.

- figyelmeztet Philippa Baines, akinek jegelésre van szüksége, hogy egyáltalán el tudjon aludni.

A legrosszabb tünet az állandó, könyörtelen fájdalom, a folyamatos égő érzés, ami sosem múlik el. A kapcsolatom is megsínylette... Az egész nyarat munka nélkül töltöttem, és most is csak félnapokat tudok dolgozni... Nem tudok gondtalanul elmenni otthonról, mert a fájdalom napról napra erősödik.

- tette hozzá.

Philippa, egy londoni szövegíró, 22 éves kora óta évente visszatérő hüvelygombával küzd. Korábban a fertőzések enyhék voltak, és jól reagáltak a szokásos gyógyszerekre, de 2022 szeptemberében Philippa egy súlyos, gyógyszer-rezisztens fertőzéssel szembesült, amely két hónapig tartott, és idegkárosodást, valamint állandó, gyötrő fájdalmat hagyott maga után.

Ez az eset sokkal tovább tartott, mint amit valaha átéltem. Általában a fertőzésem tíz nap alatt elmúlt, de ez csak nem akart véget érni.

Mivel nem talált megoldást, és a tünetei egyre súlyosabbak lettek, Philippa végül egy magán nőgyógyász szakorvost keresett fel. Ott azonban félrediagnosztizálták, úgynevezett citolitikus vaginózissal diagnosztizálták, ami a jó baktériumok túlszaporodásával jár, így antibiotikumot írtak fel neki, ami újabb fertőzéseket váltott ki.

Újabb orvosi vélemény után született meg a valódi diagnózis

Philippa nem hitt a diagnózisban, a fájdalma csak egyre erősödött, így egy másik orvoshoz fordult, de hónapokat kellett várnia. Végül 2024. augusztus 23-án sor került a vizsgálatra. Ekkor Philippánál vulvodyniát diagnosztizáltak, ez egy krónikus fájdalommal járó állapot, amely a külső női nemi szervek tartós fájdalmával jár.

A fiatal nő állapota hat hónappal az első tünetek után javulni kezdett, amikor az idegei részben regenerálódtak, de a gombás fertőzés hamarosan visszatért.

Mivel nem diagnosztizáltak időben, és nem olyan orvos kezelt, aki ismeri a vulvodyniát, a fertőzésem októberében kiújult. Az idegkárosodás visszafordíthatatlanná vált. Ha időben elkapják, teljesen felépülhettem volna.

- tette hozzá a nő.