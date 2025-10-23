BékemenetSzolnoki buszbalesetMegasztár
"Ha időben elkapják, teljesen felépülhettem volna" - teljesen felforgatta egy nő életét az ártatlannak hitt fertőzés

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 23. 17:00
Egy fiatal nő életét pokollá változtatta egy eleinte ártatlannak hitt betegség. A hüvelygombás fertőzés eleinte nem okozott nagyobb problémákat, de amikor sokadjára tért vissza, az súlyos idegkárosodáshoz vezetett.

Egy nő azt állítja, hogy visszafordíthatatlan károsodást szenvedett egy hüvelygombás fertőzés következtében, amely teljesen felforgatta életét az éve során.

Bár a nő fertőzése többször is visszaért, egy idő után a helyzet egyre rosszabbra fordult.
Bár a nő fertőzése többször is visszatért, egy idő után a helyzet egyre rosszabbra fordult. (Képünk illusztráció) Fotó: Hush Naidoo Jade Photography /  Unsplash 

Többször is visszatért a fertőzés, de az orvosok félrediagnosztizálták

Vedd komolyan a hüvelygombát, egész életre mozgásképtelenné tehet.

- figyelmeztet Philippa Baines, akinek jegelésre van szüksége, hogy egyáltalán el tudjon aludni.

A legrosszabb tünet az állandó, könyörtelen fájdalom, a folyamatos égő érzés, ami sosem múlik el. A kapcsolatom is megsínylette... Az egész nyarat munka nélkül töltöttem, és most is csak félnapokat tudok dolgozni... Nem tudok gondtalanul elmenni otthonról, mert a fájdalom napról napra erősödik.

- tette hozzá.

Philippa, egy londoni szövegíró, 22 éves kora óta évente visszatérő hüvelygombával küzd. Korábban a fertőzések enyhék voltak, és jól reagáltak a szokásos gyógyszerekre, de 2022 szeptemberében Philippa egy súlyos, gyógyszer-rezisztens fertőzéssel szembesült, amely két hónapig tartott, és idegkárosodást, valamint állandó, gyötrő fájdalmat hagyott maga után.

Ez az eset sokkal tovább tartott, mint amit valaha átéltem. Általában a fertőzésem tíz nap alatt elmúlt, de ez csak nem akart véget érni.

Mivel nem talált megoldást, és a tünetei egyre súlyosabbak lettek, Philippa végül egy magán nőgyógyász szakorvost keresett fel. Ott azonban félrediagnosztizálták, úgynevezett citolitikus vaginózissal diagnosztizálták, ami a jó baktériumok túlszaporodásával jár, így antibiotikumot írtak fel neki, ami újabb fertőzéseket váltott ki.

Újabb orvosi vélemény után született meg a valódi diagnózis

Philippa nem hitt a diagnózisban, a fájdalma csak egyre erősödött, így egy másik orvoshoz fordult, de hónapokat kellett várnia. Végül 2024. augusztus 23-án sor került a vizsgálatra. Ekkor Philippánál vulvodyniát diagnosztizáltak, ez egy krónikus fájdalommal járó állapot, amely a külső női nemi szervek tartós fájdalmával jár.

A fiatal nő állapota hat hónappal az első tünetek után javulni kezdett, amikor az idegei részben regenerálódtak, de a gombás fertőzés hamarosan visszatért.

Mivel nem diagnosztizáltak időben, és nem olyan orvos kezelt, aki ismeri a vulvodyniát, a fertőzésem októberében kiújult. Az idegkárosodás visszafordíthatatlanná vált. Ha időben elkapják, teljesen felépülhettem volna.

- tette hozzá a nő.

Diagnózisa környékén Philippa hozzáment partneréhez, Jameshez. Bár esküvőjük normálisan lezajlott, bevallotta, hogy a betegsége beárnyékolta a boldog pillanatot - írta a The Sun.

 

