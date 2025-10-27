BékemenetHázasság első látásraSztárban Sztár All StarsMegasztár
„A nagymamád lehetne!” – 68 éves nő feleségül ment egy 25 éves fiúhoz, három nap után eljegyezték egymást

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 17:30
Nagy korkülönbség, nagy szerelem: amerikai nagymama és nigériai zenész házasodtak össze. Feleségül ment 43 évvel fiatalabb férfihez egy nő és most ünnepelték az egy éves évfordulójukat.
Egy 68 éves amerikai nő és egy 25 éves nigériai zenész szerelme bizonyítja, hogy a szerelemnek tényleg nincs kora. Kay és Ablack a közösségi médiában ismerkedtek meg, és mindössze három nappal az első találkozásuk után eljegyezték egymást. A pár kapcsolatát sokan bírálják, ők azonban kitartanak egymás mellett, és azt állítják: életükben most először érzik, mi az igazi szerelem. Feleségül ment egy amerikai nő egy 43 évvel fiatalabb nigériai férfihez.

feleségül ment
Feleségül ment egy amerikai nő egy 43 évvel fiatalabb nigériai férfihez. / Fotó: Pexels

Amikor a 68 éves Kay és a 25 éves Ablack először egymásra írtak a közösségi médiában, egyikük sem gondolta, hogy néhány hónapon belül házasság lesz a dologból. A nő posztját a nigériai zenész egyszerűen csak „lájkolta” – innen indult a kapcsolat, ami rövid idő alatt mély, bizalmas viszonnyá alakult.

„Nem is emlékszem, mit posztoltam. Csak annyit tudok, hogy ő lett a legjobb barátom. Mindent elmondhattam neki, és napról napra közelebb kerültünk egymáshoz” – mesélte Kay a Love Don’t Judge YouTube-műsorban.

Kay egy álom hatására úgy döntött, Nigériába utazik – Ablack pedig azonnal megszervezte az utat. 

„Amikor megérkeztem, és megláttam őt a reptéren, azt mondtam: ‘Te jó ég, tényleg létezel!’” – emlékezett vissza a nő.

A találkozás után három nappal Ablack – saját elmondása szerint isteni jel hatására – megkérte Kay kezét, és 2024 októberében össze is házasodtak. A fiatal férfi Instagram-oldalán gyakran mutatja meg közös életüket, ám sokan nem kímélik őket. 

„Sokan írják, hogy a nagymamámmal házasodtam össze” – nevetett Ablack.

Kay azonban nem foglalkozik a bántó megjegyzésekkel. Három házasságon van túl, de most, Ablack mellett újra fiatalnak érzi magát. 

„Ő a királynőként bánik velem. Ha akarok valamit, megszerzi. Az Államokban ilyet nem tapasztaltam” – mondta boldogan.

A pár jelenleg ingázik Nigéria és az Egyesült Államok között, de Kay tervei szerint hamarosan végleg Afrikába költözik. 

„Soha nem éreztem ilyen szerelmet. Csak sokat kellett várnom rá – konkrétan addig, amíg megszületett” – mondta mosolyogva.

Ablack pedig így foglalta össze kapcsolatukat: „Amikor együtt vagyunk, egy erő vagyunk. Ő minden, amire szükségem van.”

Feleségül ment hozzá, most volt az első évfordulójuk

(VIA)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
