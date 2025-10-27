„A nagymamád lehetne!” – 68 éves nő feleségül ment egy 25 éves fiúhoz, három nap után eljegyezték egymást

Egy 68 éves amerikai nő és egy 25 éves nigériai zenész szerelme bizonyítja, hogy a szerelemnek tényleg nincs kora. Kay és Ablack a közösségi médiában ismerkedtek meg, és mindössze három nappal az első találkozásuk után eljegyezték egymást. A pár kapcsolatát sokan bírálják, ők azonban kitartanak egymás mellett, és azt állítják: életükben most először érzik, mi az igazi szerelem. Feleségül ment egy amerikai nő egy 43 évvel fiatalabb nigériai férfihez.

Feleségül ment egy amerikai nő egy 43 évvel fiatalabb nigériai férfihez. / Fotó: Pexels

Amikor a 68 éves Kay és a 25 éves Ablack először egymásra írtak a közösségi médiában, egyikük sem gondolta, hogy néhány hónapon belül házasság lesz a dologból. A nő posztját a nigériai zenész egyszerűen csak „lájkolta” – innen indult a kapcsolat, ami rövid idő alatt mély, bizalmas viszonnyá alakult.

„Nem is emlékszem, mit posztoltam. Csak annyit tudok, hogy ő lett a legjobb barátom. Mindent elmondhattam neki, és napról napra közelebb kerültünk egymáshoz” – mesélte Kay a Love Don’t Judge YouTube-műsorban.

Kay egy álom hatására úgy döntött, Nigériába utazik – Ablack pedig azonnal megszervezte az utat.

„Amikor megérkeztem, és megláttam őt a reptéren, azt mondtam: ‘Te jó ég, tényleg létezel!’” – emlékezett vissza a nő.

A találkozás után három nappal Ablack – saját elmondása szerint isteni jel hatására – megkérte Kay kezét, és 2024 októberében össze is házasodtak. A fiatal férfi Instagram-oldalán gyakran mutatja meg közös életüket, ám sokan nem kímélik őket.

„Sokan írják, hogy a nagymamámmal házasodtam össze” – nevetett Ablack.

Kay azonban nem foglalkozik a bántó megjegyzésekkel. Három házasságon van túl, de most, Ablack mellett újra fiatalnak érzi magát.

„Ő a királynőként bánik velem. Ha akarok valamit, megszerzi. Az Államokban ilyet nem tapasztaltam” – mondta boldogan.

A pár jelenleg ingázik Nigéria és az Egyesült Államok között, de Kay tervei szerint hamarosan végleg Afrikába költözik.

„Soha nem éreztem ilyen szerelmet. Csak sokat kellett várnom rá – konkrétan addig, amíg megszületett” – mondta mosolyogva.

Ablack pedig így foglalta össze kapcsolatukat: „Amikor együtt vagyunk, egy erő vagyunk. Ő minden, amire szükségem van.”