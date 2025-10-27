Csecsemőként rabolták el: 41 év után először ölelhette át édesanyját

Egy nő, akit csecsemőkorában elraboltak a szüleitől, megható körülmények között találkozott újra az édesanyjával, 41 évesen.

Egy édesanya most ölelhette magához először 41 éve elrabolt lányát Fotó: YouTube

A Kaitlin Saar Chilében született, és egy New York állambeli, Long Islanden élő család fogadta örökbe. Örökbefogadó szüleinek azt mondták, hogy biológiai szülei lemondtak róla, mert jobb életet akartak biztosítani neki. Amit azonban az örökbefogadó szülők sem tudtak, az az, hogy Kaitlint valójában elrabolták a biológiai szüleitől, egy nagyobb, államilag irányított családtervezési program részeként.

A titkos politikai akció több ezer chilei anyát érintett: sokakat hamisan arról tájékoztattak, hogy újszülöttjük meghalt a szülés után. Kaitlin édesanyja, Maria Paulina Gonzalez azonban soha nem felejtette el a lányát. Évekkel később egy emberi jogi ügyvéd segítségével rábukkant lánya chilei születési anyakönyvi kivonatára. Ezután a közösségi médián keresztül próbálta felvenni vele a kapcsolatot.

Paulina a Connecting Roots nevű nonprofit szervezet segítségét is igénybe vette, amely azon dolgozik, hogy újra egyesítse azokat a chilei gyerekeket biológiai szüleikkel, akiket illegálisan fogadtak örökbe. A szervezet közreműködésével Kaitlin és Paulina DNS-tesztet végeztek, amely megerősítette, hogy anya és lánya valóban rokonok.

Végül október 8-án, szerdán találkoztak először személyesen Smithtownban, New York államban. A megható újraegyesüléshez szinte szavak sem kellettek, a két nő csak átölelte egymást erősen. Paulina ekkor találkozott először az unokáival, Kaitlin két gyermekével is.

Hosszú ideig nem mert utánanézni a múltjának

Kaitlin elárulta, hogy felnőttként hallott először az elrabolt gyerekek történetéről, amikor turistaként Chilébe látogatott. Mégis sokáig nem mert utánajárni a saját múltjának, mert félt az igazságtól.

Vajon nem akart engem? Vagy akart? Megbánta, hogy lemondott rólam? Egyáltalán életben van még? Nem akartam megtudni valamit, ami összetörne, ezért inkább nem kerestem tovább

- mesélte.