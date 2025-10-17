Sokkoló fejlemény az eltűnt 7 hónapos kisfiú ügyében: felkavaró vallomást tett a kicsi apja

Bűnösnek vallotta magát a 7 hónapos Emmanuel apja, Jake Haro, akit korábban azzal vádoltak, hogy fia egy áruház parkolójából tűnt el - számolt be róla a Riverside megyei kerületi ügyészségi hivatal.

Bűnösnek vallotta magát az eltűnt gyermek apja Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A 32 éves férfi csütörtökön ismerte be bűnösségét emberölés, gyermek veszélyeztetése, valamint hamis rendőrségi jelentés tétele miatt. Bírósági meghallgatását és az ítélethirdetést november 3-ra tűzték ki, ugyanazon a napon kerül sor felesége, a 41 éves Rebecca Haro tárgyalására is.

Jake Haro akár 15 év börtöntől életfogytig tartó szabadságvesztésig terjedő büntetést is kaphat.

A házaspár augusztus 14-én jelentette be Emmanuel eltűnését. Rebecca Haro akkor azt állította, hogy egy áruház parkolójában pelenkát cserélt a kisbabán, amikor valaki hátulról leütötte, majd elrabolta a gyermeket. A szülők akkor még ártatlannak vallották magukat, sírva adtak interjúkat, és könyörögtek a nyilvánosság segítségéért, miközben saját maguk is a fiukat keresték.

Kivettem őt a gyerekülésből, lefektettem, hogy előkészítsem a pelenkát... csak annyira emlékszem, hogy fehérséget láttam... a földre estem, és amint felkeltem, nem találtam a fiamat

- mondta Rebecca Haro egy interjúban.

A rendőrség és a nyomozók akkor kezdtek gyanakodni, amikor Rebecca vallomásában ellentmondásokat találtak.

Emmanuelt, illetve holttestét a mai napig nem találták meg - számolt be a CrimeOnline.