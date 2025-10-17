Budapesti békecsúcsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
10°C Székesfehérvár

Hedvig névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Sokkoló fejlemény az eltűnt 7 hónapos kisfiú ügyében: felkavaró vallomást tett a kicsi apja

elrabol
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 22:00
kisbabagyilkosság
A rendőrség végre választ kapott arra a kérdésre, amit hónapok óta próbált tisztázni.
CJA
A szerző cikkei

Bűnösnek vallotta magát a 7 hónapos Emmanuel apja, Jake Haro, akit korábban azzal vádoltak, hogy fia egy áruház parkolójából tűnt el - számolt be róla a Riverside megyei kerületi ügyészségi hivatal.

Bűnösnek vallotta magát Emmanuel apja
Bűnösnek vallotta magát az eltűnt gyermek apja Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Bűnösnek vallotta magát Jake Haro

A 32 éves férfi csütörtökön ismerte be bűnösségét emberölés, gyermek veszélyeztetése, valamint hamis rendőrségi jelentés tétele miatt. Bírósági meghallgatását és az ítélethirdetést november 3-ra tűzték ki, ugyanazon a napon kerül sor felesége, a 41 éves Rebecca Haro tárgyalására is.

Jake Haro akár 15 év börtöntől életfogytig tartó szabadságvesztésig terjedő büntetést is kaphat.

A házaspár augusztus 14-én jelentette be Emmanuel eltűnését. Rebecca Haro akkor azt állította, hogy egy áruház parkolójában pelenkát cserélt a kisbabán, amikor valaki hátulról leütötte, majd elrabolta a gyermeket. A szülők akkor még ártatlannak vallották magukat, sírva adtak interjúkat, és könyörögtek a nyilvánosság segítségéért, miközben saját maguk is a fiukat keresték.

Kivettem őt a gyerekülésből, lefektettem, hogy előkészítsem a pelenkát... csak annyira emlékszem, hogy fehérséget láttam... a földre estem, és amint felkeltem, nem találtam a fiamat

- mondta Rebecca Haro egy interjúban.

A rendőrség és a nyomozók akkor kezdtek gyanakodni, amikor Rebecca vallomásában ellentmondásokat találtak.

Emmanuelt, illetve holttestét a mai napig nem találták meg - számolt be a CrimeOnline.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu