80 éves nőt hagyott hátra egy luxushajó egy elhagyatott szigeten – csak a holttestét találták meg

Egy 80 éves ausztrál nő, Suzanne Rees tragikus körülmények között halt meg, miután a Coral Adventurer nevű luxus tengerjáró hajó véletlenül otthagyta őt a egy elhagyatott szigeten.

Elhagyatott szigeten halt meg egy utazó anyuka

Fotó: DaLiu / Shutterstock

Elhagyatott szigeten hagyták az idős nőt

A nő egyedül utazott a 60 napos luxusúton, és a szigeten tett szervezett kirándulás során valószínűleg rosszul lett a nagy hőségben, majd leesett egy lejtőről vagy szikláról és meghalt a Lizard-szigeten.

A beszámolók szerint:

A hajó nem végzett utasszámlálást , mielőtt elindult volna a szigetről.

, mielőtt elindult volna a szigetről. Rees hiányát csak vacsoránál vették észre .

. A holttestét másnap találta meg egy keresőhelikopter, mindössze 50 méterre az ösvénytől.

Rees holttestét órákig keresték míg rábukkantak. Lánya Katherine Rees így nyilatkozott:

Megdöbbent és elszomorít minket, hogy a Coral Adventurer egy szervezett kirándulás után, anyám nélkül hagyta el Lizard-szigetet. Abból a kevésből, amit hallottunk, úgy tűnik, hogy gondatlanság és józan ész hiánya miatt történt a tragádia. A rendőrségtől úgy tudjuk, hogy nagyon meleg nap volt, és anya rosszul érezte magát a hegymenetben. Megkérték, hogy kíséret nélkül induljon le. Aztán a hajó elment, látszólag utasszámlálás nélkül. Valamikor akkor, vagy röviddel ezután anya meghalt, egyedül.

A Coral Expeditions vezérigazgatója, Mark Fifield, kijelentette, hogy a cég teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, de nem kommentálhatja az ügyet, amíg a vizsgálat tart.

A hajózási cég közleménye így szól:

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Rees családnak, és mélységesen sajnáljuk, hogy ez történt. Továbbra is teljes mértékben támogatjuk a Rees családot ebben a nehéz időszakban.

A halottkém most azt próbálja kideríteni, hogy mit kellett volna tennie a hajótársaságnak, hogy megelőzze a tragédiát - írja a Mirror.