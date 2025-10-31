Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Farkas névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

80 éves nőt hagyott hátra egy luxushajó egy elhagyatott szigeten – csak a holttestét találták meg

tengerjáró hajó
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 31. 08:40
elhagyatott helytengerjáró luxushajó
Lánya gyászolva, de dühösen szólalt meg: "Józan ész teljes hiánya vezetett ehhez a tragédiához."
CJA
A szerző cikkei

Egy 80 éves ausztrál nő, Suzanne Rees tragikus körülmények között halt meg, miután a Coral Adventurer nevű luxus tengerjáró hajó véletlenül otthagyta őt a egy elhagyatott szigeten.

Elhagyatott szigeten halt meg egy utazó anyuka
Elhagyatott szigeten halt meg egy utazó anyuka
Fotó: DaLiu /  Shutterstock 

Elhagyatott szigeten hagyták az idős nőt

A nő egyedül utazott a 60 napos luxusúton, és a szigeten tett szervezett kirándulás során valószínűleg rosszul lett a nagy hőségben, majd leesett egy lejtőről vagy szikláról és meghalt a Lizard-szigeten.

A beszámolók szerint:

  • A hajó nem végzett utasszámlálást, mielőtt elindult volna a szigetről.
  • Rees hiányát csak vacsoránál vették észre.
  • A holttestét másnap találta meg egy keresőhelikopter, mindössze 50 méterre az ösvénytől.

Rees holttestét órákig keresték míg rábukkantak. Lánya Katherine Rees így nyilatkozott:

Megdöbbent és elszomorít minket, hogy a Coral Adventurer egy szervezett kirándulás után, anyám nélkül hagyta el Lizard-szigetet. Abból a kevésből, amit hallottunk, úgy tűnik, hogy gondatlanság és józan ész hiánya miatt történt a tragádia. A rendőrségtől úgy tudjuk, hogy nagyon meleg nap volt, és anya rosszul érezte magát a hegymenetben. Megkérték, hogy kíséret nélkül induljon le. Aztán a hajó elment, látszólag utasszámlálás nélkül. Valamikor akkor, vagy röviddel ezután anya meghalt, egyedül.

A Coral Expeditions vezérigazgatója, Mark Fifield, kijelentette, hogy a cég teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal, de nem kommentálhatja az ügyet, amíg a vizsgálat tart.

A hajózási cég közleménye így szól: 

Őszinte részvétünket fejezzük ki a Rees családnak, és mélységesen sajnáljuk, hogy ez történt. Továbbra is teljes mértékben támogatjuk a Rees családot ebben a nehéz időszakban.

A halottkém most azt próbálja kideríteni, hogy mit kellett volna tennie a hajótársaságnak, hogy megelőzze a tragédiát - írja a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu