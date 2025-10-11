Ázsia ExpresszKrasznahorkai LászlóMegasztárOtthon Start Program
„Elfelejtett értem jönni… és a nevemre sem emlékezett” – feleség sokkoló vallomása férje betegségéről

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 11. 06:15
A feleség most is küzd a beteg férfiért.

A 76 éves Dr. Neville Collins egy nap nem ment el a feleségéért a munkahelyére. Nem azért, mert elaludt, vagy elfelejtette az időt – hanem mert hirtelen nem emlékezett semmire. Amikor végül hazaért, és a felesége, Georgina kérdőre vonta, a férfi nemcsak zavart volt – arra sem emlékezett, hogy hívják azt a nőt, akivel 40 éve él együtt.

„Elfelejtett értem jönni… és a nevemre sem emlékezett”

A bizarr esetet az orvosok először egyszerű „rosszullétként” kezelték, és hazaküldték Neville-t – még agyi vizsgálatot sem végeztek rajta. Csakhogy a tünetek tovább romlottak: a férfi memóriája és személyisége fokozatosan változni kezdett. Csak hónapokkal később derült ki az igazság: egy ritka, másodfokú glioma rejtőzött az agya bal halántéklebenyében.

A diagnózis lesújtó volt, és a házaspár élete gyökeresen megváltozott. Georgina így emlékszik vissza:

„Amikor kiderült, a kezelőorvos csak annyit mondott: ‘Ez a végén el fog vinni.’ Nem volt benne együttérzés, sem remény. Csak néhány szórólap, és az, hogy majd keres minket egy nővér.”

A következő években Neville állapota lassan, de biztosan romlott. A férfi prosztatarákot és epilepsziás rohamokat is kapott, a felesége pedig kénytelen volt az interneten, jótékonysági oldalak segítségével megtanulni, hogyan kezelje a rohamokat.

„Most már tudjuk, hogy az első összeomlás valójában egy roham volt. A gondozás nagyon széttagolt volt – mi magunknak kellett mindent kikutatni.”

2025 februárjában egy újabb biopszia után Neville-nél oligodendrogliomát diagnosztizáltak – ez a glioma egyik legritkább és legveszélyesebb formája. Áprilisban és júniusban hathetes sugárkezelést kapott, majd augusztusban megkezdte a 36 hetes kemoterápiás kezelést.

Bár a férfi már nem vezethet, memóriazavarokkal, hangulatingadozásokkal, fejfájással és látási problémákkal küzd, Georgina szerint férje továbbra is elképesztő erőt mutat:

„Amikor jobban van, eljön velem az edzőterembe. A mozgás ad neki erőt – testileg és lelkileg is.”

A nő most a Brain Tumour Research szervezettel együttműködve osztja meg történetüket, hogy felhívja a figyelmet a korai diagnózis és a kutatások fontosságára. Már közel 5,5 millió forintot (kb. 12 ezer fontot) gyűjtött jótékonysági célra, és jövőre lefutja a Leeds-i Rob Burrow Félmaratont férje tiszteletére, írja a Mirror.

„Neville mindig is egy erős, aktív ember volt – rugbyzett, futott, bringázott, tanított. Soha nem gondoltuk, hogy ez lesz a mi történetünk. Most viszont szeretnénk, ha mások már időben felismernék a tüneteket, és reményt kapnának.”

 

 

