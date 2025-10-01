"Hetek alatt három méretet nőtt a mellem" – hormonokra fogta, a kegyetlen igazság azonban egész más volt

Egy nő megdöbbentő diagnózist kapott orvosaitól, miután hormonális problémái miatt ment el kivizsgáltatni magát. A vizsgálatok után kiderült, hogy sokkal súlyosabb dologról van szó, mint egy hétköznapi hormoningadozás.

Sokkoló diagnózist kapott a nő Forrás: Freepik.com

A diagnózis megváltoztatta az életét

An angliai Lutonban élő Lauren Ayres mellei három hét leforgása alatt három számmal megnagyobbodtak. Amikor megmérte a melleit, elment nagyobb melltartót venni, de nem sokkal később már azzal a szituációval került szembe, hogy szinte már abból a melltartóból is majd kiestek keblei. A 28 éves lány eleinte mégsem tulajdonított mindennek különösebb jelentőséget.

Később azonban naponta fájni kezdett a feje, rendszertelen lett a menstruációs ciklusa, és krónikusan fáradni kezdett. Azt hitte, hogy a hormonális változásokhoz van köze mindennek. Szerencsére elment egy rutin vérvizsgálatra, amely kimutatta, hogy a prolaktinszintje négyszerese a szokásosnak.

Laurent MRI-vizsgálatra küldték, majd az orvosok közölték vele, hogy agycisztája van az agyalapi mirigyében.

Nem erre a diagnózisra számítottam idén, de hát itt tartunk

– jelentette ki a lány egy TikTok-videóban.

Most a fiatal nő egy vérvizsgálatra vár, amely megerősíti, hogy a ciszta jóindulatú. Már most megkönnyebbült, hogy ilyen hamar felfedezték az orvosok. Másokat is arra bíztat, hogy ha bármi elváltozást észlelnek, menjenek el orvoshoz.

Endometriózisom van, szóval tudom, hogy nehéz diagnózist felállítani. Hormonális problémákra fogtam, de nem tudtam, mennyire súlyos

– idézi szavait a Mirror. A lány hozzátette: problémáit nem gondolta olyan vészesnek, hogy orvoshoz szaladjon velük.

Az MRI azonban kimutatta, hogy egy 12x14-es centiméteres ciszta van az agyalapi mirigyében, ezt okozta a tüneteit. „A legvalószínűbb, hogy jóindulatú, de fennáll annak a lehetősége is, hogy rákos. Eddig azt mondták, hogy jóindulatú, szóval remélhetőleg így is marad.”

Lauren megérti a nőket, akik úgy gondolják, hogy az orvosok nem veszik őket elég komolyan, de hangsúlyozza: amennyiben bármi furcsát vesznek észre, mindenképpen érdemes addig menni, amíg ki nem derül, mi is okozza az elváltozást.