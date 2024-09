„Én csak tettem a dolgomat” - megtaláltuk a szentendrei árvíz hősét, a homokot lapátoló, kerekesszékes férfit

A Dunán érkező árhullám hatalmas erőket mozgósít idehaza. A szentendrei árvíz is komoly munkát ad az ott élőknek, ám ez senkit sem riaszt el, hiszen közös a cél: meg kell menteni a Duna menti települést is az árhullámtól. Az árvízi védekezésből Zsíros Kálmán is kivette a részét, aki egy róla készült kép miatt néhány óra alatt az árvíz egyik legnagyobb hőse lett.