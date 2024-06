"Ez az utolsó reményem" - Ádám beteg gyerekeken segít, miközben ő is az életéért küzd

Ádám már évek hosszú sora óta harcol kitartóan a betegségével, miközben ő maga bohócdoktorként másokon segít. Több mint 10 éve egy építkezésen dolgozott, és arra figyelt fel, hogy vért köhögött fel. Tüdeje jobb oldalán emberfej nagyságú daganatot találtak az orvosok. A műtét során azonban kiderült, hogy a diagnózis tévesnek bizonyult, mert nem daganata, hanem légmelle volt.

Újabb esélyt kap Ádám az életre Fotó:Faludi Koppány

Kitartóan küzd a betegsége ellen

Tüdeje összeomlott, csak az alsó lebeny eltávolításával tudták megmenteni Ádám életét. De itt nem értek véget a megpróbáltatásai. Állapota rosszabbodott és öt oldalbordájának a felét és a hátának egy részét is el kellett távolítani. Majd egy baleset utáni vértranszfúzió során heptitis C-vel is megfertőződött. Az erős gyógyszerek még a máját is tönkretették. Tüdejének már csak a 17 százaléka működik, és oxigéntámogatással éli a mindennapjait. De Ádám erős és nem adja fel, küzd a betegség ellen és közben létrehozta az "Egy tábla szeretet" közösséget, hogy csokival és orvosi eszközökkel segítse a cisztás fibrózisos gyermekeket.

Egyszer már majdnem kapott új tüdőt

Először 2017-ben tettek az orvosok kísérletet a tüdejének transzplantációjára, de végül a bizottság a kísérőbetegségek miatt nagyon magasnak tartotta az új szerv kilökődésének veszélyét, így nem engedélyezte a beavatkozást.

Állapota azóta egyre csak romlik, de végre ismét felcsillant az esély a gyógyulásra.

Végre elérkezett az idő, kedden megyek a László kórházba és elkezdik a gyógyszeres kezelést. Amennyiben a májregeneráló gyógyszer hatásosnak bizonyul, akkor talán elég erős lesz a szervezetem, hogy végre tudják hajtani a tüdőtranszplantációt rajtam, és ezzel megmenthetik az életemet, ez az utolsó reményem

- bizakodik Ádám.

A gyógyszert három hónapig kell szednie, és fel kell készülni a súlyos mellékhatásaira is: magas láz, depresszió és görcsös rohamok. Így a kezelés alatt nem fog tudni dolgozni sem, ezzel veszélybe kerül a megélhetése és a gyógyulása is.

A bohócdoki reménykedik, hogy lesznek, akik mellé állnak a nehéz időszakban és támogatják, mert csak így van esélye a gyógyulásra. Az alábbi videóból az is kiderült, hogyan támogathatod Ádámot: