"Az emberi élet felbecsülhetetlen értéke" – így ünnepelték a transzplantáció világnapját!

A MOM Sportközpontban délelőtt úszóváltók és kispályás labdarúgó-mérkőzések zajlottak, ahol transzplantált sportolók, olimpikonok és ismert focisták is pályára léptek a szervátültetettek támogatására. Itt olvashatod a beszámlónkat az eseményről! Az esti gálát a Vajdahunyad várában tartották, ahol piros rózsával köszönték meg azoknak a családtagoknak a bátor szervadományozását, akik életüket kockáztatva mentették meg szeretteiket.

Egy piros rózsát kaptak azok a hős anyukák, apukák férjek és hozzátartozók akik szerv donációjukkal életüket kockára téve megmentették a hozzátartozójukat. Fotó: Markovics Gábor / Bors

"Ma az életet ünnepeljük; hála és tisztelet a donoroknak"

A rendezvényen meghatóan emlékeztek meg a donorokról és az életmentőkről, azokról, akik már nem lehetnek velünk, de önzetlen döntésükkel másoknak adtak új esélyt az életre. Nekik köszönhetően ma az összegyült emberek és gyermekek élhetnek teljes, értékes életet, sőt, sokan közülük sportolnak, versenyeznek, és aranyérmeikkel bizonyítják, hogy az az élet, amit kaptak, különleges és példaértékű. Az általuk megélt történetek mindannyiunkat emlékeztettek az emberi élet felbecsülhetetlen értékére.

Az ünnepi program egyik legmeghatóbb része a Pro Vita elismerő oklevelek átadása volt. Az „Az élet mentésében tanúsított példamutató magatartásért” járó erkölcsi elismerést idén 41 bátor és önzetlen élő donor vehette át a belügyminiszter megbízottjától. Ők azok az édesanyák, édesapák, testvérek és barátok, akik egyik veséjüket vagy a májuk egy részét adományozták szeretteiknek, sokszor az életük kockáztatásával. Nélkülük sok gyermek és felnőtt ma már nem élne.

Minden nap emlékeztet arra, milyen elképesztően értékes az élet, és mennyire hálás vagyok annak az embernek, akinek köszönhetem, hogy ma itt lehetek. A sikereim nem csak az enyémek, hanem azé az emberé is, akinek az élete lehetővé tette az enyémet.

– meséli a sport eseményen a 17 éves Varga Dominik, aki ma már pingpongban és teniszben is világjátékokra jár.

A Transzplantációs Alapítvány az idei Szent Kozma és Damján díjat Dr. Szederkényi Editnek, a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika Transzplantációs Centrumának vezetőjének ítélte oda. A doktornő csaknem három évtizede dolgozik elhivatottan a hazai és szegedi veseátültetési programban, munkásságával életek százait mentette meg és szakemberek generációit inspirálta.