"Az emberi élet felbecsülhetetlen értéke" – így ünnepelték a transzplantáció világnapját!

A MOM Sportközpontban délelőtt úszóváltók és kispályás labdarúgó-mérkőzések zajlottak, ahol transzplantált sportolók, olimpikonok és ismert focisták is pályára léptek a szervátültetettek támogatására. Itt olvashatod a beszámlónkat az eseményről! Az esti gálát a Vajdahunyad várában tartották, ahol piros rózsával köszönték meg azoknak a családtagoknak a bátor szervadományozását, akik életüket kockáztatva mentették meg szeretteiket.
A rendezvényen meghatóan emlékeztek meg a donorokról és az életmentőkről, azokról, akik már nem lehetnek velünk, de önzetlen döntésükkel másoknak adtak új esélyt az életre. Nekik köszönhetően ma az összegyült emberek és gyermekek élhetnek teljes, értékes életet, sőt, sokan közülük sportolnak, versenyeznek, és aranyérmeikkel bizonyítják, hogy az az élet, amit kaptak, különleges és példaértékű. Az általuk megélt történetek mindannyiunkat emlékeztettek az emberi élet felbecsülhetetlen értékére.
Az ünnepi program egyik legmeghatóbb része a Pro Vita elismerő oklevelek átadása volt. Az „Az élet mentésében tanúsított példamutató magatartásért” járó erkölcsi elismerést idén 41 bátor és önzetlen élő donor vehette át a belügyminiszter megbízottjától. Ők azok az édesanyák, édesapák, testvérek és barátok, akik egyik veséjüket vagy a májuk egy részét adományozták szeretteiknek, sokszor az életük kockáztatásával. Nélkülük sok gyermek és felnőtt ma már nem élne.
Minden nap emlékeztet arra, milyen elképesztően értékes az élet, és mennyire hálás vagyok annak az embernek, akinek köszönhetem, hogy ma itt lehetek. A sikereim nem csak az enyémek, hanem azé az emberé is, akinek az élete lehetővé tette az enyémet.
– meséli a sport eseményen a 17 éves Varga Dominik, aki ma már pingpongban és teniszben is világjátékokra jár.
A Transzplantációs Alapítvány az idei Szent Kozma és Damján díjat Dr. Szederkényi Editnek, a Szegedi Tudományegyetem Sebészeti Klinika Transzplantációs Centrumának vezetőjének ítélte oda. A doktornő csaknem három évtizede dolgozik elhivatottan a hazai és szegedi veseátültetési programban, munkásságával életek százait mentette meg és szakemberek generációit inspirálta.
A „Média a szervátültetésért” elismerő oklevelet Lázár Rebekának, a Mediaworks Hungary Zrt. aktuál Szerkesztőség munkatársának adta, aki írásaiban rendszeresen foglalkozik a szervátültetés hazai kérdéseivel, a szervátültetettek életével, és munkájával széles körben ismertté teszi a szervadományozás fontosságát, érzékenyíti az embereket az életmentés ügyére
Azt gondolom, ezek az emberek példaértékűek. Történeteik mindannyiunkat tanítanak. Az önzetlenségre, és arra, hogy soha ne adjuk fel, és mindig maradjunk pozitívak. Legfőképpen arra, hogy az emberi élet felbecsülhetetlen, ezért ünnepeljük mindig az életet. Hálás vagyok, hogy megoszthatom ezeknek az embereknek a történetét, így minél több emberhez eljuthatnak ezek az értékek.
– mondta a díjátadón Lázár Rebeka.
A rendezvény háziasszonya, Dr. Csisztu Zsuzsa, megható szavakkal köszöntötte az egybegyűlteket, majd az est fáklyás felvonulással zárult. A Hősök tere felé tartó menet a donorok és az életet nyert betegek közös üzenetét hordozta: „A szervátültetés életet ment.” A fáklyák fénye nemcsak a Hősök terét világította be, hanem emlékeztetett mindannyiunkat arra, mennyire értékes és törékeny az élet, és milyen erő rejlik az emberi összefogásban.
A Szervdonáció és Transzplantáció Európa- és Világnapja idén is erős üzenettel zárult: az élet értékének és a segítő összefogásnak a tiszteletével. A sportesemények, díjátadók és a fáklyás felvonulás mind arra emlékeztettek, hogy a donorok önzetlensége és a transzplantáltak kitartása együtt teremtenek reményt és új esélyt az életre. Ez a nap nemcsak a hála kifejezése, hanem a közösség erejének ünnepe is, amely tovább viszi a szervadományozás és transzplantáció hagyományát Magyarországon.
