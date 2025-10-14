Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Tragikus baleset: saját szőlőprése nyomta össze a borászt, szülinapja előtt

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 11:25
Tehetetlenül nézte egy apa, amint fia a szőlőprésben ragadt, majd halálos sérülést szenvedett egy rutinmunka közben. A szörnyű baleset nem csak a családot, de az egész közösséget megrázta.
Egy borász meghalt egy szörnyű baleset során, amelyben saját szőlőprésgépe halálra zúzta Olaszországban.

Bár a mentősök gyorsan kiértek a baleset helyszínére, a borászt már nem tudták megmenteni.
Bár a mentősök gyorsan kiértek a baleset helyszínére, a borászt már nem tudták megmenteni.

Saját apja volt a szemtanúja a borász tragikus balesetének

A 44 éves Matteo Forner október 10-én, pénteken este körülbelül 19:45-kor tisztította a présgépet, amikor az hirtelen elindult, így a férfi a gép belsejébe ragadt. A baleset során a nyaka eltört és a jelentések szerint azonnal életét veszítette.

A tragédia egy olyan borászatban történt, amelyet Matteo a családjával együtt gondozott és épített. A szörnyű esetet a borász édesapja, Lino, a Pat del Colmél mezőgazdasági vállalat alapítója tehetetlenül nézte, mind ő és fia is azt hitték, hogy a gép ki van kapcsolva megfelelően a baleset előtt. Azonban a prés valójában egy ideiglenes áramszünet miatt állt le, majd amikor az áram visszatért újra elindult.

A tűzoltók és az mentősök a helyszínre érkeztek, de Matteót már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították

Az egész közösség gyászolja az ismert borászt

Matteo kevesebb mint két héttel 45. születésnapja előtt hunyt el, emellett jól ismert volt Grappa környékén, 2022-ben még városi tanácstaggá is választották.

Paolo Mares polgármester részvétét fejezte ki a családnak, és elárulta, hogy teljesen összedőlt világa, miután meghallotta a hírt.

Mielőtt tanácstag lett volna, Matteo kedves barátom volt. Jószívű és segítőkész ember volt, fáradhatatlan dolgozó. Emlékszem, amikor nemrég a rossz idő miatt egy kidőlt fatörzs elzárta az utat, és segítséget kértem a tanácstagoktól. Ő volt az első, aki válaszolt, és 20 percen belül a fa eltűnt.

- mondta összetörten.

A munkában igazi erőgép volt, ez meglátszott a borászatban végzett munkáján is. Ma egy igazán értékes embert veszítünk el, nemcsak a család, hanem az egész közösség számára is. Az egyetlen dolog, amit biztosan tudok, hogy ennek a tragédiának a sötétségében is a Forner család erős maradt.

Matteo tragikus halálával 15 éves fiát, szüleit valamint testvéreit hagyta hátra - írta a People.

 

