BékemenetKenyai repülőgép-balesetSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Simon, Szimonetta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hihetetlen tragédia: a 33 éves anyuka hirtelen meghalt, miután elvitte lányát a táncórára

anyuka
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 28. 14:00
tragédiahalál
Senki sem számított rá. Meghalt az anyuka.

Emily Moss, akit családja és barátai csak „hihetetlen anyukaként” emlegetnek, 2024 novemberében hunyt el hirtelen szívelégtelenségben, miután négyéves lányát elvitte táncórára Burnage-ben, Manchesterben. Férje, Nathan Moss most azt tervezi, hogy az első évfordulón megmássza a Mount ToubkaltÉszak-Afrika legmagasabb csúcsát – és ezzel adományt gyűjt a Trafford Domestic Abuse Services (TDAS) számára, ahol Emily korábban dolgozott.

anyuka
Az anyuka emlékére mászik fel a csúcsra férje
Fotó: unsplash

Az anyuka elvesztése hatalmas csapás

Nathan felidézte: Emily szülés után peripartum kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála. Gyógyszeresen kezelték, utolsó, augusztusi kontrollja rendben volt, ezért a család nem számított tragédiára. A végzetes napon Emily hazatért a táncóráról, felment átöltözni, hogy édesanyjával vásárolni menjen – édesanyja találta meg a földön, szívinfarktus után. Nathan akkor Birminghamben dolgozott; amikor a kórházban külön szobába kísérték, tudta, hogy a legrosszabb történt.

A temetés decemberben „tele volt” – mintegy 300 ember, sokan a hidegben kint állva vettek búcsút. Nathan és Emily gimnázium óta ismerték egymást, 16–17 évesen jöttek össze, 2018. november 27-én házasodtak, és második gyermeküket tervezték. Nathan azt mondja, Emily „hegyeket mozgatott” másokért, nem tartott haragot, és türelmének legjavát anyaként adta.

A férj most barátjával, Will Sargisonnal vág neki a marokkói csúcsnak november 28–29-én. A megemlékezés hetei érzelmileg megterhelők: Nathan születésnapja 24-én, az évfordulójuk 27-én, majd Emily halálának évfordulója 9-én jön el egymás után. A GoFundMe-gyűjtés egy hét alatt 2000 font fölé ért, a teljes összeg a TDAS-t segíti, hogy családon belüli erőszak áldozatainak adjon új otthont, írja a Mirror.

Nathan azóta egyedül tanulja kislányuk, Isobel hajának elkészítését is – Emily legjobb barátnője „apukás” fodrásztanfolyamra is beíratta. 

„Próbálok kicsit Emily lenni – nyitottabb, segítőkészebb, türelmesebb. Így őt is velünk tartjuk, miközben másokon segítünk”

 – mondta.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu