Hihetetlen tragédia: a 33 éves anyuka hirtelen meghalt, miután elvitte lányát a táncórára

Emily Moss, akit családja és barátai csak „hihetetlen anyukaként” emlegetnek, 2024 novemberében hunyt el hirtelen szívelégtelenségben, miután négyéves lányát elvitte táncórára Burnage-ben, Manchesterben. Férje, Nathan Moss most azt tervezi, hogy az első évfordulón megmássza a Mount Toubkalt – Észak-Afrika legmagasabb csúcsát – és ezzel adományt gyűjt a Trafford Domestic Abuse Services (TDAS) számára, ahol Emily korábban dolgozott.

Az anyuka emlékére mászik fel a csúcsra férje

Az anyuka elvesztése hatalmas csapás

Nathan felidézte: Emily szülés után peripartum kardiomiopátiát diagnosztizáltak nála. Gyógyszeresen kezelték, utolsó, augusztusi kontrollja rendben volt, ezért a család nem számított tragédiára. A végzetes napon Emily hazatért a táncóráról, felment átöltözni, hogy édesanyjával vásárolni menjen – édesanyja találta meg a földön, szívinfarktus után. Nathan akkor Birminghamben dolgozott; amikor a kórházban külön szobába kísérték, tudta, hogy a legrosszabb történt.

A temetés decemberben „tele volt” – mintegy 300 ember, sokan a hidegben kint állva vettek búcsút. Nathan és Emily gimnázium óta ismerték egymást, 16–17 évesen jöttek össze, 2018. november 27-én házasodtak, és második gyermeküket tervezték. Nathan azt mondja, Emily „hegyeket mozgatott” másokért, nem tartott haragot, és türelmének legjavát anyaként adta.

A férj most barátjával, Will Sargisonnal vág neki a marokkói csúcsnak november 28–29-én. A megemlékezés hetei érzelmileg megterhelők: Nathan születésnapja 24-én, az évfordulójuk 27-én, majd Emily halálának évfordulója 9-én jön el egymás után. A GoFundMe-gyűjtés egy hét alatt 2000 font fölé ért, a teljes összeg a TDAS-t segíti, hogy családon belüli erőszak áldozatainak adjon új otthont, írja a Mirror.

Nathan azóta egyedül tanulja kislányuk, Isobel hajának elkészítését is – Emily legjobb barátnője „apukás” fodrásztanfolyamra is beíratta.

„Próbálok kicsit Emily lenni – nyitottabb, segítőkészebb, türelmesebb. Így őt is velünk tartjuk, miközben másokon segítünk”

– mondta.