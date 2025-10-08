Megrázó őszinteséggel beszél a súlyos beteg Bori édesanyja - "Vissza lehet adni az anyaságot egy napra?"

Barbara szavai egyszerre megindítóak és igazak: „Szeretném megkérdezni, hogy vissza lehet-e adni az anyaságot egy kicsit, amikor nincs kedvem, nincs erőm, nincs megoldásom?” A kérdés mögött egy világnyi érzelem és évek óta tartó küzdelem húzódik. Barbara őszintén kimondja: néha úgy érzi, jobb lenne új lapokkal indulni az életben. Három gyermek édesanyja, közülük a 14 éves Bori súlyosan sérült, hipotóniával, azaz egyfajta izomgyengeséggel él, ami elképesztő küzdelmet jelent minden egyes nap.

Az anyaság csodálatos, felemelő, szeretetteljes, de embert próbáló. Barbara őszintén vall az anyaság nehézségéről (Fotó: Olvasói)

Egy anya kérdése: "Az gáz, hogy nem vagyok mindig alkalmas megoldani a problémákat?"

Barbara kislánya, Borika, a 14 éves oroszlányi kislány izmai annyira gyengék, hogy a mozgás és járás is komoly kihívást jelent. Diagnózisát már csecsemőkorban felállították, és azóta is kitartóan dolgoznak azon, hogy minél önállóbb legyen. A betegség azonban nemcsak fizikailag, de lelkileg és anyagilag is megterheli a családot.

Várandósságom zökkenőmentes volt, de a szülés után hamar kiderült, hogy valami nincs rendben. Három hónapos korában Borinál diagnosztizálták a súlyos hipotóniát. Izmai olyan puhák, mint a tejföl. Mellette még két gyerekem van, és az őszintét megvallva, ez az egész nem egy leányálom. Senki nem készített fel erre, ahogyan más anyukákat sem

- meséli Barbara, majd így folytatja:

A szülésre van tanfolyam, támogatás, információ. De az anyaságra? Arra valójában nincs semmilyen felkészítés. Én mindhárom gyerekemet 3-5 óra alatt hoztam világra, arra azonban senki sem készített fel, ami utána következett. Az anyaság egyszerűen csak „van”, az életünk végéig. Sokszor keveredik bennem a kétségbeesés, a düh és gyakran a mély fájdalom, hogy a gyerekem nem bízik bennem. Néha annyira nehéz ez az egész, valóban kemény próbatétel

- teszi hozzá.

Az anyaság nehézségeiről ritkán beszélnek nyíltan. A közösségi médiában is inkább a boldog, mosolygós gyerekeket látjuk, a szív alakú uzsonnákat és a szép idézeteket az anyaságról.

Én mégis meg merem kérdezni: vissza lehet adni az anyaságot? Csak egy napra vagy pár órára... Amíg kifújom magam, összerakom a lelkem és újra alkalmasnak érzem magam a feladatra. Az anyaság csodálatos, felemelő, szeretetteljes, de embert próbáló. Na jó, Anyaság marad! De azért a sok szirupos, jajdejószülőneklenni hirdetés közé beférhetne az is, amit Vekerdy Tamás pszichológus mondott: "lerágják a húsunkat is". Jaj, bocsánat, ilyet nem szabad mondani, egy igazi anya ilyet nem mondhat... De érezhet néha így?

– kérdezi Barbara. Az, hogy szeretne néha feltöltődni, szerinte nem önzés, hanem nagyon is fontos - az anyaszerep maradéktalan betöltéséhez is. A háromgyermekes anyuka beszélt a Borsnak arról is, milyen nehéz néha nőnek lenni az anyaság mellett.

Néha muszáj egy kicsit kikapcsolódni, megengedni magunknak, hogy ne anyák legyünk, hanem emberek. Ez nagyon fontos, mert bár anyák vagyunk, élni is kell, nem csak túlélni. Erről szólt az ANYA ON program a hétvégén, ahol húsz olyan anyukával kapcsolódtunk ki, akiknek szintén súlyosan sérült gyermekeik vannak. Ott végre felszabadultak lehettünk, zumbáztunk, fodrász és sminkes is jött hozzánk. Nőnek éreztük magunkat és egy kis időt önmagunknak szentelhettünk

- meséli Barbara. Gondolatai azonban visszatérnek hipotóniás gyermekéhez.

Még mindig várunk Borival a gerincműtét időpontjára. Még mindig járunk a fejlesztésekre, és még mindig reméljük, hogy az állapota javulni fog. Három gyerekkel, egyedülálló szülőként még mindig nehéz. Néha jó, ha mi, anyák is megállunk néha, hogy egy kicsit - vagy nagyon - szeressük önmagunkat. Így tudunk másokat is jobban szeretni, a szívünk legmélyéről

- zárja gondolatait Laky Barbara, a súlyosan sérült Bori édesanyja.

Érdekel még hasonló történet? Nézd meg videón: