Angyalföldi gyilkosság: kiderült, így végzett gyönyörű barátnőjével, Petrával a tettes

Mint arról a Bors többször is beszámolt, még a rendőröket is elrettentette az a borzalmas látvány, ami 2023. július 13-án fogadta őket a fiatal nő, M. Petra angyalföldi lakásában. A véres szobában ugyanis megtalálták Petra holttestét, hamarosan pedig az is kiderült, hogy a nővel vélhetően párja, az akkor 37 éves T. Róbert végzett. Az angyalföldi gyilkossággal gyanúsított férfi azonban akkor eltűnt, csupán több napos hajsza után bukkantak rá.

Az angyalföldi gyilkossággal gyanúsított T. Róbert, a bíróságon. Ekkor még a letartóztatásáról döntöttek csak Fotó: Bánkúti Sándor / Bors

Mint most a vádiratból kiderült, a férfi aznap éjjel döbbenetes kegyetlenséggel végzett a nővel: puszta kézzel és kalapáccsal is nekiment, majd többször meg is szúrta.

"A vádirat szerint a terhelt és élettársa 2023. július 13-án hajnalban a lakásukban szóváltásba keveredtek, amely során a férfi egy kalapáccsal többször fejen ütötte a nőt, majd fojtogatta és több alkalommal meg is szúrta. A sértett a bántalmazás következtében életét vesztette" – közölte az eset kapcsán a Fővárosi Törvényszék. A férfi ezután kereket oldott, a Római-part egyik romos épületében rejtőzködött napokig. Előtte azonban még ki is fosztotta a meggyilkolt Petrát.

Angyalföldi gyilkosság: mindent bevallott a tettes

A vádlott ezután eltulajdonította a nő telefonját, 80 ezer forint készpénzét és közel 35 ezer forintos ékszerét, majd távozott a lakásból. A terhelt a sértett telefonjáról olyan tartalmú üzeneteket küldött a nő nevében annak családtagjai részére, amelyekben azt a téves látszatot keltette, hogy a sértett életben van – sorolta a törvényszék. A férfit azonban nem sokkal később elfogták, majd letartóztatták. Ekkor összeroppant és mindent bevallott, arra azonban eddig nem sikerült magyarázatot adni, hogy miért követte el a hátborzongató gyilkosságot.

Elmondta, hogy minden percben a tettein gondolkozik. Tudja, hogy nem tudja visszacsinálni, ahogyan azt is, hogy milyen tragédiát okozott, és hogy tönkretett egy családot

– mondta a Borsnak az eset után Róbert ügyvédje, Somos Zoltán.

T. Róbertet a Római-parton fogták el Fotó: Budapesti Rendőr főkapitányság

A férfit most különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkossággal vádolják, a rácsok mögött ülő Róbert ezt a sajtóból tudta meg.