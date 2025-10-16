Angyalföldi gyilkosság: kiderült, így végzett gyönyörű barátnőjével, Petrával a tettes

Mint arról a Bors többször is beszámolt, még a rendőröket is elrettentette az a borzalmas látvány, ami 2023. július 13-án fogadta őket a fiatal nő, M. Petra angyalföldi lakásában. A véres szobában ugyanis megtalálták Petra holttestét, hamarosan pedig az is kiderült, hogy a nővel vélhetően párja, az akkor 37 éves T. Róbert végzett. Az angyalföldi gyilkossággal gyanúsított férfi azonban akkor eltűnt, csupán több napos hajsza után bukkantak rá.
Mint most a vádiratból kiderült, a férfi aznap éjjel döbbenetes kegyetlenséggel végzett a nővel: puszta kézzel és kalapáccsal is nekiment, majd többször meg is szúrta.
"A vádirat szerint a terhelt és élettársa 2023. július 13-án hajnalban a lakásukban szóváltásba keveredtek, amely során a férfi egy kalapáccsal többször fejen ütötte a nőt, majd fojtogatta és több alkalommal meg is szúrta. A sértett a bántalmazás következtében életét vesztette" – közölte az eset kapcsán a Fővárosi Törvényszék. A férfi ezután kereket oldott, a Római-part egyik romos épületében rejtőzködött napokig. Előtte azonban még ki is fosztotta a meggyilkolt Petrát.
A vádlott ezután eltulajdonította a nő telefonját, 80 ezer forint készpénzét és közel 35 ezer forintos ékszerét, majd távozott a lakásból. A terhelt a sértett telefonjáról olyan tartalmú üzeneteket küldött a nő nevében annak családtagjai részére, amelyekben azt a téves látszatot keltette, hogy a sértett életben van – sorolta a törvényszék. A férfit azonban nem sokkal később elfogták, majd letartóztatták. Ekkor összeroppant és mindent bevallott, arra azonban eddig nem sikerült magyarázatot adni, hogy miért követte el a hátborzongató gyilkosságot.
Elmondta, hogy minden percben a tettein gondolkozik. Tudja, hogy nem tudja visszacsinálni, ahogyan azt is, hogy milyen tragédiát okozott, és hogy tönkretett egy családot
– mondta a Borsnak az eset után Róbert ügyvédje, Somos Zoltán.
A férfit most különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkossággal vádolják, a rácsok mögött ülő Róbert ezt a sajtóból tudta meg.
"Megdöbbentőnek tartom azt, hogy a sajtó előbb értesül arról, hogy vádirat születik az ügyben, mint az ügyvéd a kezébe foghassa a vádiratot. Főleg, hogy a mai napig nem kaptam meg" – mondta a vádirat után, júliusban lapunknak a felháborodott ügyvéd. Hozzátette, hogy védence a körülményekhez képest jól van és közösen készülnek a közelgő tárgyalásra. Ennek előkészítő ülését most pénteken, október 17-én tartják majd a Fővárosi Törvényszéken, ahol Róbertnek a gyilkosság mellett kifosztás miatt is felelnie kell majd – mondta az ügyvéd.
