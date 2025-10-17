Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Maszkos kommandósok és bilincs: így érkezett első tárgyalására az angyalföldi gyilkosság elkövetője

gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 17. 10:02
tárgyalásAngyalföldvallomás
Elegánsan, de kéz és lábbilincsben lépett a tárgyalóterembe T. Róbert. Az angyalföldi gyilkosság elkövetőjének előkészítő tárgyalását tartották pénteken. A férfi különös vallomást tett: a gyilkosságot elismerte, a lopást azonban nem.

Elegáns ruhában, ingben, mellényben és farmerben, de kéz- és lábbilincsben vezették a maszkos kommandósok a tárgyalóterembe T. Róbertet, az angyalföldi gyilkossággal vádolt férfit pénteken, ( okt. 17.). Mint arról a Bors is írt, a vád szerint a férfi 2023. júliusában brutálisan meggyilkolta barátnőjét, M. Petrát. A nővel valóban kegyetlenül végzett: a vádirat szerint egy vita után kalapáccsal és puszta kézzel is nekiment, fojtogatta, majd összeszurkálta. A férfi végül elmenekült a lakásból, előtte azonban még ki is fosztotta áldozatát: pénzét, ékszereit és telefonját is magával vitte. Most előkészítő tárgyalására érkezett. 

az angyalföldi gyilkosság vádlottja a tettét beismerte, de a lopást nem
Az angyalföldi gyilkosság vádlottját, T. Róbertet kéz és lábbilincsben hozták előkészítő tárgyalására     Fotó: bors

Maszkos kommandósok hozták az angyalföldi gyilkosság vádlottját

Ismeretes, az akkor 37 éves T. Róbert először végezni akart magával: egy hídon ácsorogva fontolgatta, hogy leugrik. Ezután viszont meggondolta magát, és végül a Római-part egyik romos épületében húzta meg magát napokig - ennek közelében fogták el később. A férfi ezután összeomlott: kihallgatásán mindent beismert, arra azonban, hogy miért követte el borzalmas tettét, a mai napig nem tudott választ adni: 

Elmondta, hogy minden percben a tettein gondolkozik. Tudja, hogy nem tudja visszacsinálni, ahogyan azt is, hogy milyen tragédiát okozott, és hogy tönkretett egy családot

 - mondta az eset után védencéről a Borsnak Róbert ügyvédje, Dr. Somos Zoltán. A férfit most különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkossággal és kifosztással is vádolják, ami hosszú börtönéveket jelenthet a férfi számára. 

Kegyetlenül végzett Petrával

A tárgyalás kezdetén kiderült: Róbert valóban hátborzongató kegyetlenséggel végezte ki Petrát. Mint kiderült, a férfi először kalapáccsal vágta fejbe a nőt, aki ezután halálfélelemmel telve megpróbált elmenekülni az őrjöngő férfi elől, de a falnak ütközött. Róbert ekkor a földön sikoltozó Petra mögé térdelt és fojtogatni kezdte, majd ötször nyakon szúrta. Petra ekkor még nemcsak, hogy életben volt, de védekezett is, sajnos hiába: Róbert egy párnát szorított a fejére - innen pedig már nem volt menekvés. Szörnyű, de a nő végig eszméleténél volt eközben: 

Mindvégig eszméleténél volt, halála előtti 10-20 percben nagyfokú halálfélelmet élt át

 - mondta az ügyésznő. 

A gyilkosságot beismerte, a lopást nem

Az ügyészség most 18 éves fegyházbüntetést ajánlott a férfinek, aki a döntés előtt, miszerint elfogadja-e ezt vagy sem, egy dossziét halászott elő szatyrából, melyen korábban megírt, rövid vallomása szerepelt. Eszerint a férfi a gyilkosságot beismerte, a kifosztást azonban nem:

Jelentős részben beismerem a bűncselekményeket, de nem teljesen értek egyet a vádiratban foglaltakkal. A kifosztást továbbra is tagadom, nem loptam el a karkötőt és a pénztárcsájában lévő készpénzt sem

 - szögezte le határozottan a férfi. Ügyvédje is szót kért, elmondta, hogy szeretnék, ha tanúként beidéznék később a férfi édesanyját, volt barátnőjét, hogy a bíróság tisztában legyen védence személyiségével, indulati állapotaival is. Az ügyészség sem maradt el tanúk terén: Róbert több ismerősét is beidézték, akik közül egyikük azt is elmondja, hogy nem véletlenül rúgták ki korábbi munkahelyéről Róbertet, a férfi ugyanis kaszinózott. Így az ügyet tárgyalásra utalták, az első ülés a közeljövőben várható. 

 

