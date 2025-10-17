Maszkos kommandósok és bilincs: így érkezett első tárgyalására az angyalföldi gyilkosság elkövetője

Elegáns ruhában, ingben, mellényben és farmerben, de kéz- és lábbilincsben vezették a maszkos kommandósok a tárgyalóterembe T. Róbertet, az angyalföldi gyilkossággal vádolt férfit pénteken, ( okt. 17.). Mint arról a Bors is írt, a vád szerint a férfi 2023. júliusában brutálisan meggyilkolta barátnőjét, M. Petrát. A nővel valóban kegyetlenül végzett: a vádirat szerint egy vita után kalapáccsal és puszta kézzel is nekiment, fojtogatta, majd összeszurkálta. A férfi végül elmenekült a lakásból, előtte azonban még ki is fosztotta áldozatát: pénzét, ékszereit és telefonját is magával vitte. Most előkészítő tárgyalására érkezett.

Az angyalföldi gyilkosság vádlottját, T. Róbertet kéz és lábbilincsben hozták előkészítő tárgyalására Fotó: bors

Maszkos kommandósok hozták az angyalföldi gyilkosság vádlottját

Ismeretes, az akkor 37 éves T. Róbert először végezni akart magával: egy hídon ácsorogva fontolgatta, hogy leugrik. Ezután viszont meggondolta magát, és végül a Római-part egyik romos épületében húzta meg magát napokig - ennek közelében fogták el később. A férfi ezután összeomlott: kihallgatásán mindent beismert, arra azonban, hogy miért követte el borzalmas tettét, a mai napig nem tudott választ adni:

Elmondta, hogy minden percben a tettein gondolkozik. Tudja, hogy nem tudja visszacsinálni, ahogyan azt is, hogy milyen tragédiát okozott, és hogy tönkretett egy családot

- mondta az eset után védencéről a Borsnak Róbert ügyvédje, Dr. Somos Zoltán. A férfit most különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkossággal és kifosztással is vádolják, ami hosszú börtönéveket jelenthet a férfi számára.

Kegyetlenül végzett Petrával

A tárgyalás kezdetén kiderült: Róbert valóban hátborzongató kegyetlenséggel végezte ki Petrát. Mint kiderült, a férfi először kalapáccsal vágta fejbe a nőt, aki ezután halálfélelemmel telve megpróbált elmenekülni az őrjöngő férfi elől, de a falnak ütközött. Róbert ekkor a földön sikoltozó Petra mögé térdelt és fojtogatni kezdte, majd ötször nyakon szúrta. Petra ekkor még nemcsak, hogy életben volt, de védekezett is, sajnos hiába: Róbert egy párnát szorított a fejére - innen pedig már nem volt menekvés. Szörnyű, de a nő végig eszméleténél volt eközben:

Mindvégig eszméleténél volt, halála előtti 10-20 percben nagyfokú halálfélelmet élt át

- mondta az ügyésznő.