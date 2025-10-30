Hajszálon múlt a tragédia: Mindent kockára tett kutyájáért egy kislány Zircen

Egy fiatal lány egy építkezési területen található mély, vízzel teli árokba esett Zircen - közölte az Országos Mentőszolgálat.
Mint bejegyzésükben írták, a mentésirányítás azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit, amely perceken belül a helyszínre ért. A mentősök a rendőröktől megtudták, hogy Csillag, a kislány hűséges kutyája csúszott bele először a vízzel teli árokba, gazdája pedig habozás nélkül utána ugrott. A meredek, iszapos partfal azonban elzárta az utat visszafelé. Mindketten a hideg, mély vízbe szorultak, amíg a segítség meg nem érkezett.
A rendőrök kimentették és biztonságba helyezték a kislányt és a rémült négylábút is. A lány testhőmérséklete a hideg vízben töltött idő miatt jelentősen lehűlt, ezért az életmentők eltávolították a nedves ruházatot, száraz takarókkal és buborékfóliával szigetelték a gyermeket, valamint melegített infúzióval folyadékpótlást kezdtek a testhő emelése érdekében.
A szakszerű ellátást követően, mielőtt még a mentőegység elindulhatott volna a kórház felé, Csillag kutyus odaszaladt gazdájához, mintha csak ellenőrizni akarta volna, hogy ő is a lehető legjobb kezekben van.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.