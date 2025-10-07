Air India katasztrófa: nagy volt a család meglepetése, amikor megkapták hozzátartozójuk maradványait

Az egész világot megrázta az Air India katasztrófa. A Londonba tartó repülő június 12-én szállt fel, de alig pár pillanattal a felszállás után mindkét hajtóműve leállt és a gép lezuhant. Több száz gyászoló család várja a repülőkatasztrófa vizsgálati eredményeit. Hiszen azóta sem derült ki pontosan, hogy miért nem kaptak üzemanyagot a hajtóművek. Vajon emberi mulasztás vagy műszaki hiba miatt vesztette életét 242 ember?

Az Air India katasztrófa áldozatai közül még mindig van, akit nem sikerült eltemetni / Fotó: AFP

A Daily Mail arról számolt be, hogy rossz holttesteket küldtek a hozzátartozóknak. Az egyik koporsóban egy család egy idegen ember holttestét kapta meg, míg a másikban állítólag több ember maradványai voltak. A tragédia után az indiai külügyminisztérium közölte, hogy minden maradványt a „legnagyobb szakmai hozzáértéssel” és méltósággal kezeltek, illetve együttműködnek az Egyesült Királyság tisztviselőivel,.

Összekeverték az Air India katasztrófa áldozatait

Az elhunytak családjai azt mondják, hogy még mindig nem kaptak magyarázatot arra, hogyan keverték össze a hozzátartozóik maradványait. Az indiai Miten Patel, akinek szülei, Ashok és Shobhana szintén a repülőbalesetben vesztették életüket, azt állítja, hogy az indiai hatóságok azóta sem kértek bocsánatot, amiért más maradványokat küldtek haza édesanyja koporsójában.

A brit Fiongal Greenlaw-Meek családja szintén életét vesztette a katasztrófában. Korábban a BBC-nek tett nyilatkozatában elárulta, hogy ők is rossz holttestet kaptak és az utolsó pillanatban kellett lemondani a temetést. Ami viszont igazán elfogadhatatlan, hogy még a mai napig nem kapták meg elhunyt szeretteik maradványait. A nő elmondta: a temetés adta volna meg a végső méltóságot testvérének és egy lezárást a családnak.

Ha ez nem lehetséges, mert a legrosszabb esetben másvalakiként már elhamvasztották, akkor ezt tudnunk kell ahhoz, hogy tovább léphessünk!

– tette hozzá.