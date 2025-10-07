Air India katasztrófa: nagy volt a család meglepetése, amikor megkapták hozzátartozójuk maradványait

Az egész világot megrázta az Air India katasztrófa. A Londonba tartó repülő június 12-én szállt fel, de alig pár pillanattal a felszállás után mindkét hajtóműve leállt és a gép lezuhant. Több száz gyászoló család várja a repülőkatasztrófa vizsgálati eredményeit. Hiszen azóta sem derült ki pontosan, hogy miért nem kaptak üzemanyagot a hajtóművek. Vajon emberi mulasztás vagy műszaki hiba miatt vesztette életét 242 ember?
A Daily Mail arról számolt be, hogy rossz holttesteket küldtek a hozzátartozóknak. Az egyik koporsóban egy család egy idegen ember holttestét kapta meg, míg a másikban állítólag több ember maradványai voltak. A tragédia után az indiai külügyminisztérium közölte, hogy minden maradványt a „legnagyobb szakmai hozzáértéssel” és méltósággal kezeltek, illetve együttműködnek az Egyesült Királyság tisztviselőivel,.
Az elhunytak családjai azt mondják, hogy még mindig nem kaptak magyarázatot arra, hogyan keverték össze a hozzátartozóik maradványait. Az indiai Miten Patel, akinek szülei, Ashok és Shobhana szintén a repülőbalesetben vesztették életüket, azt állítja, hogy az indiai hatóságok azóta sem kértek bocsánatot, amiért más maradványokat küldtek haza édesanyja koporsójában.
A brit Fiongal Greenlaw-Meek családja szintén életét vesztette a katasztrófában. Korábban a BBC-nek tett nyilatkozatában elárulta, hogy ők is rossz holttestet kaptak és az utolsó pillanatban kellett lemondani a temetést. Ami viszont igazán elfogadhatatlan, hogy még a mai napig nem kapták meg elhunyt szeretteik maradványait. A nő elmondta: a temetés adta volna meg a végső méltóságot testvérének és egy lezárást a családnak.
Ha ez nem lehetséges, mert a legrosszabb esetben másvalakiként már elhamvasztották, akkor ezt tudnunk kell ahhoz, hogy tovább léphessünk!
– tette hozzá.
