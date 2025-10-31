"Vicces, amikor a Tescóban felismernek a férjek, miközben a feleségük ott sétál mellettük" - nevetett a felnőttfilmes

Egy veterán Babestation modell elárulta, milyen érzés a felnőtt szórakoztatóipar egyik legismertebb arcának lenni – beleértve a Tescóban előforduló „kínos” interakciókat is. A felnőttfilmes nagyon szórakoztatónak találja a férfiak reakcióit.

Fotó: Pexels

Lori Buckby közismert név lett a legendás csatornán, miután egy toborzó felfedezte a tehetségeit, és gyorsan a platform egyik legkeresettebb modelljévé vált. A 40 éves northamptoni nő bebizonyította, hogy megvan benne a képesség, és odaadó rajongók hadait vonzotta, akik alig várták, hogy fizethessenek azért, hogy Lorit nézzék.

A tévében Lori mindent megmutat magából, ami bizony kínos helyzeteket teremt a hétköznapi életben - sokan ugyanis felismerik még a zöldségesnél is.

„A Tescóban voltam egy gyors esti bevásárláson, amikor ez a srác felismert” – árulta el a felnőtt előadóművész, aki @onlylittlelori1 néven posztol az Instagramon. „A bevásárlókocsit tolta, a felesége pedig mellette sétált. Ahogy elmentek mellettem a zöldségespultnál, a férfi a szemembe nézett – és egyértelmű volt, hogy ez a férfi látott engem meztelenül. A felesége elsétált mellettem, mit sem sejtve. Vannak, akik csendben maradnak, és csak bámulnak, de sokan odajönnek hozzám azzal, hogy már »láttak« engem korábban. Leginkább viccesnek találom! Különösen jólesik, amikor egy rajongó felismer a Babestation-ös éveimből. Néhányan évtizedek óta hűséges nézők, szóval biztosan jól csinálok valamit!”

A Babestation 2002-ben indult, kezdetben felnőtt csevegős televíziós csatornaként működött, mielőtt 2015-ben egy külön weboldallal bővült volna. Amikor Lori először kezdett dolgozni a csatornán, heti öt estén este 10-től hajnali 3-ig dolgozott.

„Először bemutatókkal kezdtem, és nagyon jól ment, főleg azért, mert korábban már modellkedtem. Imádtam, de intenzív élmény volt. Akkoriban több férfi feszegette volna a határokat, de ha valaki durvát mondott, csak visszavágtál. De elég szerencsés voltam a rajongóimmal. Csak normális beszélgetéseket folytattunk, a fociról és arról, hogy mit esznek vacsorára, és azt hiszem, az ilyenfajta valódi beszélgetések jobban működtek nálam – és segítettek kitűnni a tömegből.”