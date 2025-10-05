Fekete reggel: Hiába keltegette az 5 éves Lilát az anyja, többé nem nyitotta ki a szemét

Egy összetört édesanya 5 éves kislánya néhány órával azután halt meg, hogy hazaküldték a kórházból az orvosok téves diagnózisa miatt. A nő attól tart, hogy hasonló tragédia ismét megtörténhet a jövőben.

Az 5 éves lány már soha nem nőhet fel. / (Képünk illusztráció) Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Alig 8 órával, hogy hazaküldték a kórházból életét vesztette az 5 éves kislány

Rachael Mincherton lánya, Lila Marsland, 2023 decemberében került kórházba, miután fejfájásra, torokfájásra és hányásra panaszkodott. Rachael, aki ápolónőként dolgozott, felvetette, hogy Lila esetleg agyhártyagyulladásban szenvedhet, de a vizsgálatok és egy tapasztalt gyermekgyógyász szakorvos értékelése után úgy döntöttek, hogy a kislány valószínűleg mandulagyulladásban szenved.

Lilát december 28-án hajnali 2 óra körül engedték haza a kórházból antibiotikummal és torokspray-vel. Azonban körülbelül 8 órával később az édesanya eszméletlenül találta őt az ágyában.

A vizsgálat alapján a halála elkerülhető lett volna

A június elején tartott vizsgálat, amely Lila ellátását és kezelését vette górcső alá a Tameside Általános Kórházban, arra a következtetésre jutott, hogy a halála megelőzhető lett volna, és az intézmény gondatlansága nagyban hozzájárult.

Chris Morris halottkém jelentést adott ki a jövőbeli halálesetek megelőzése érdekében, és levelet írt Wes Streeting egészségügyi miniszternek, amelyben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy létfontosságú klinikai információk elveszhetnek a Tameside kórházban alkalmazott bonyolult, különféle analóg és digitális rendszerek keveréke miatt.

Morris most attól tart, hogy hasonló tragédiák ismét előfordulhatnak, mivel más kórházakban is széttagolt és összehangolatlan módon tárolják és osztják meg az információkat.

Karin Smyth, a másodlagos ellátásért felelős államminiszter múlt hónapban válaszolt a halottkém levelére, de Rachael élesen bírálta a választ.

Nagyon fel vagyok háborodva a válaszon. A vizsgálaton a halottkém kiemelte, mi történt, amikor Lilát bevittem. A sürgősségin elektronikusan rögzítették a jegyzőkönyvet. Ezután a gyermek sürgősségi osztályra kerültünk, ahol minden papíron történt. Aztán a betegátadási lapon, ahol az ápoló leírta, hogy agyhártyagyulladásra gyanakszik, ez az információ azonban soha nem jutott el az orvoshoz.

- mesélte az édesanya.

A miniszter válasza semmit nem mond a Tameside kórházról. Arról ír, mi történt országosan 2022 óta, és mennyi pénzt fektettek a rendszerbe. Azt mondja, a kormány együttműködik a kórházakkal és az NHS-szel a fejlesztés érdekében, de nem fejti ki, mit is tesznek pontosan. Megemlíti a szülészeti haláleseteket, ami mostanában nagy téma a botrányok miatt, de a gyermekellátásról semmit. Hogyan fog ez bármit is megelőzni? Ez lenne a jövőbeli halálesetek megelőzéséről szóló jelentések lényege. Olyan, mintha csak bemásolta volna a szöveget máshonnan.

- tette hozzá.