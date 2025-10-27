27 évig fogva tartották a saját szülei: csontsovány nőre bukkantak otthonában

Felfoghatatlan eset rázta meg Lengyelországot: egy 42 éves nőt, akit 15 éves kora óta eltűntként tartottak nyilván, 27 év fogság után, csontsoványra fogyva találtak meg saját szülei lakásában. A nőt – akit a hatóságok csak Mirellaként azonosítottak – néhány nappal a halál előtt sikerült kiszabadítani.

Illusztráció / Fotó: Freepik

A döbbenetes ügy a dél-lengyelországi Świętochłowice városában robbant ki, miután a rendőrséget júliusban egy társasház lakói riasztották, mert kiabálást hallottak az egyik lakásból. A helyszínen az idős háztulajdonos, egy 82 éves asszony tagadta, hogy bármi baj történt volna, ám a rendőrök röviddel ezután felfedeztek egy sebesült, legyengült nőt a szobában. Mirella megpróbálta meggyőzni őket, hogy „minden rendben van”, de sérülései elárulták az igazságot.

Az orvosok szerint a nő csak napokra volt a haláltól – súlyos fertőzésekkel, alultápláltsággal és elhanyagolt testi állapotban találtak rá. Kiderült, hogy soha nem járt orvosnál, nem volt személyi igazolványa, nem sétált, nem ment fodrászhoz vagy fogorvoshoz, sőt, az ablakon túl sem látta a várost, ahol felnőtt. A helyiek döbbenten nyilatkoztak: azt hitték, a lány már évtizedekkel ezelőtt elköltözött.

A rendőrség vizsgálatot indított, a szülőket kihallgatták, és súlyos elhanyagolás, valamint személyi szabadság korlátozása miatt felelhetnek. Mirella jelenleg kórházban lábadozik, ahol már két hónapja ápolják kritikus állapotban, írja a Daily Mail.

A helyiek gyűjtést indítottak, hogy segítsenek neki új életet kezdeni. Egy szervező szívszorító sorokat írt:

„El sem lehet képzelni, milyen érzés 27 évig egyetlen szobában élni. Mirella azt mondta, úgy érzi, kimaradt az életből. Soha nem látta, hogyan fejlődik a városa, nem tapasztalt semmit abból, amit mi természetesnek veszünk.”

A történet egész Lengyelországot sokkolta, és újabb kérdéseket vet fel: hogyan tűnhet el egy fiatal lány úgy, hogy senki nem veszi észre, valójában soha nem hagyta el az otthonát?