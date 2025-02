Nótár Mary slágerei végrehajtás alá kerültek

Az ügy során több fordulat is történt. 2022 januárjában a bíróság jogerősen kimondta, hogy Nótár Mary nem köteles 80 millió forintot fizetni a kiadónak, és a perköltséget is a kiadónak kellett viselnie. Ekkor az énekesnő kártérítési igényt is benyújtott, mivel dalait évekre letiltották a YouTube-ról, ami jelentős bevételkiesést okozott számára. A kiadó ezzel szemben elmaradt haszon miatt indított pert ellene.

Az énekesnő, bár ennek ellenére is megállás nélkül koncertezik, nem lehet nyugodt, hiszen 2023 februárjában a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon úgy döntött, hogy Nótár Mary jogszerűtlenül bontotta fel a szerződést, és körülbelül 25,5 millió forint kártérítés megfizetésére kötelezte az énekesnőt a kiadó javára. Mindkét fél jelezte, hogy felülvizsgálati kérelmet nyújt be a Kúriához, így az ügy tovább folytatódik.

A történetnek azonban még itt sincs vége… A napokban felkerült a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar licit oldalára 14 Nótár Mary által jegyzett dal úgynevezett „hangfelvétel előállítói joga”. A dalokhoz tartozó jogokért egyesével 100 ezer forintot kérnek, a licit 75 ezer forintról indul.

És, hogy mihez kezd valaki ezekkel a civil ember számára nehezen értelmezhető jogokkal? Egyáltalán tud Mary arról, hogy a dalainak a jogait kiárusítják? Erről az énekesnő ügyvédjét, dr. Kovács Attilát kérdeztük:

A végsőkig elmennek

A kiadóval történő pereskedés évek óta folyik… Egyfelől van egy nyert ügyünk, hiszen a kiadó tulajdonosait elmarasztalták személyi szabadság korlátozása miatt. (Bezárták egy szobába és nem engedték ki, amíg alá nem ír egy szerződést) Mary ennek hatására hozta azt a döntést, hogy továbbiakban nem akar velük együtt dolgozni.

Bár több bíróság egymástól eltérő ítéleteket hozott, a legutóbbi jogerős döntés arról született, hogy mindennek ellenére is jogszerűtlenül bontotta fel a szerződését, hiába életszerűtlen a helyzet, hogy valakit fenyegetnek, bezárnak és attól elvárjuk, hogy tovább együtt dolgozzon ezekkel az emberekkel

– magyarázta a jogász, aki hozzátette: