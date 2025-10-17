Elképesztő: 101 évesen is heti 6 napot dolgozik egy nő, szerinte ez a hosszú élet titka

Egy 101 éves nő, aki még ma is szinte minden nap dolgozik, megosztotta életbölcsességét, köztük azokat a kulcsfontosságú dolgokat, amelyeket minden egyes nap elvégez.

Elárulta aktív életének titkát a 101 éves nő Fotó: ABC7

101 évesen már rengeteg bölcsességet tanult meg

Ann Angeletti amerikai ékszerkészítő, aki 101 éves korára már rengeteg mindent megtanult az élet során. A gyémántnegyedben dolgozik New Jersey államban, Cresskillben, ahol a kemény munka mindennapos, és ahol ügyfelei körében köztiszteletnek örvend.

Legújabb interjúja során elmondta, hogy nagyon korán elkezdett dolgozni, otthagyta az iskolát, hogy segíthessen családja élelmiszerboltjában Brooklynban. Édesapja jégárus volt, aki lovasszekéren járta a környéket, jóval azelőtt, hogy a hűtőszekrényt feltalálták volna. Amikor férjét a második világháborúba küldték harcolni, Ann pincérnőként kezdett dolgozni a Navy Yardban, és azóta is szenvedélyes üzletasszony maradt.

Miután hosszú ideig másoknak dolgozott, létrehozta saját álmát, a Curiosity Jewelry nevű ékszerüzletet Cresskillben. Lánya és unokája ma együtt vezetik vele a boltot. Angeletti elmondta, számára a munkája maga az élet.

Ha nyugdíjba mennék, meghalnék... Egyszer autóval mentem arra, láttam, hogy az üzlet kiadó, felhívtam a tulajt, és megkérdeztem: mennyi a bérleti díj? Azt mondta, 85 dollár (28 300 Ft) havonta, ez még 1964-ben volt

– mesélte az idős nő.

Annak ellenére, hogy az üzlet csak heti öt nap van nyitva, ő heti hat napon át dolgozik, és el sem tudja képzelni, hogy mást csináljon. Sikeres életét annak tulajdonítja, hogy mindig odafigyelt az önmagáról való gondoskodásra.

Fel kell kelni, zuhanyozni kell, enni kell, gondoskodni kell magadról. Tornázni is kell. Ha nem szereted, amit csinálsz, akkor változtass!

Azt is hozzátette: imádja, amit csinál.

Hozd ki a legtöbbet a napból! Én boldog vagyok, hogy minden nap dolgozhatok.

Ann története mélyen megérintett rengeteg embert, akik inspirációnak nevezték őt, egyesek pedig úgy vélik, megnyerte a genetikai lottót.

A hosszú élet titkára már rájöttek a tudósok

Hogy valóban megnyerte-e Ann a genetikai lottót, azt nem tudni, de volt egy nő, aki szó szerint győzött. A világ legidősebb emberének korábban elismert Maria Branyas Morera 117 éves volt, amikor 2024 augusztusában elhunyt. Halála előtt megkérte a kutatókat, hogy tanulmányozzák őt, és derítsék ki hosszú életének okát, és úgy tűnik, a titok nagyrészt a génjeiben rejlett – írta meg a Unilad.