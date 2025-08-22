„A nap minden percét Zsombi mellett töltöm” – nagy a tét, csak ez segíthet Zsombinak, a magyar esőgyermeknek

A Nagykökényesen élő Kiss-Nagy Zsombor különleges betegséggel jött világra 2017-ben, melynek tünetei leginkább az Esőember című film főszereplője, Charlie Babbitt betegségéhez hasonlít. Zsombi hétköznapi dolgokkal nincs tisztában, miközben más téren kimagasló teljesítményekre képes.

A jótékonysági futással Zsombi gyógykezelését lehet támogatni Fotó: olvasói

Zsombi betegségére a Bethesda Gyermekkórházban, egy ultrahangos vizsgálat során derült fény. A kisagy rendellenes fejlődése kihat a gyermek egyensúlyérzékére. Mellékbetegségként kamratágulat, figyelemzavar, epilepszia is társul hozzá.

Jótékonysági futást szerveztek Zsombiért

A nap minden percét Zsombi mellett töltöm, és mindent megteszek azért, hogy az állapota javuljon

–mondja Kiss Brigitta, a gyermek édesanyja, aki hozzáteszi, hogy Zsombinak sok fejlesztésre van szüksége, ami a család számára hatalmas anyagi terhet jelent.

Ahhoz, hogy fedezni tudjuk a kiadásainkat, jótékonysági futást szerveztünk. A befolyt összegből Zsombi gyógykezelését és a speciális iskoláját szeretnénk finanszírozni. Létrehoztuk a Zsombiért futunk csapatot, és július 14. és augusztus 31. között 16 hat amatőr sportoló vállalta, hogy Zsombiért rója a kilométereket, melyek megvásárolhatóak, és így lehet támogatni az alapítványunkat. Vészesen fogy az idő, sajnos már csak egy hét van hátra

– mesél a kezdeményezésről az édesanya, aki hozzáteszi, hogy az ország minden részéről csatlakoztak Zsombi csapatához.

A cél még messze, de együtt minden sikerülhet. Minden megtett kilométer 1.000 forintot jelent Zsombi számára. Bízom még benne, hogy az utolsó egy hét során is sokan mellénk állnak és támogatnak minket, mert a gyermekem fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy megkapja a megfelelő terápiákat

– zárja bizakodóan a beszélgetést az édesanya. Az ő számára gyermeke a legfontosabb a világon.

ITT tudjátok nyomon követni Zsombi fejlődését.