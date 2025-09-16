Fenyők ölelésében áll az elhagyatott vízmű: hátborzongató helyet találtak Magyarországon – Galéria!

A fenyők ölelésében áll egy elhagyatott vízmű, ahová régóta nem tette be senki a lábát. Egy magyar urbexes járt a helyszínen és hátborzongató képeket készített.

Az elhagyatott vízmű alagsorába lépcső vezet / Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja az elhagyatott épületeket. Rengeteg helyen járt már, amelyekről be is számol. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a rejtélyes szellemfalu és a Csongrád-Csanád vármegyei csárda, valamint a határon túli mozis bunker, vagy a mesebeli kastély. Most egy elhagyatott vízműben járt.

Rozsdás vascsövek kanyarognak végig az elhagyatott vízmű épületében. Omladozik a vakolat a beton lépcsőkre, a helynek hátborzongató atmoszférája van.

Nézz be te is az elhagyatott vízműbe! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig: