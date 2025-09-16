Fenyők ölelésében áll az elhagyatott vízmű: hátborzongató helyet találtak Magyarországon – Galéria!

A fenyők ölelésében áll egy elhagyatott vízmű, ahová régóta nem tette be senki a lábát. Egy magyar urbexes járt a helyszínen és hátborzongató képeket készített.
A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja az elhagyatott épületeket. Rengeteg helyen járt már, amelyekről be is számol. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a rejtélyes szellemfalu és a Csongrád-Csanád vármegyei csárda, valamint a határon túli mozis bunker, vagy a mesebeli kastély. Most egy elhagyatott vízműben járt.
Rozsdás vascsövek kanyarognak végig az elhagyatott vízmű épületében. Omladozik a vakolat a beton lépcsőkre, a helynek hátborzongató atmoszférája van.
Az urbex, az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.
