Fenyők ölelésében áll az elhagyatott vízmű: hátborzongató helyet találtak Magyarországon – Galéria!

Urbex
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 20:32
elhagyatott helyitthon
Újabb elhagyatott épületre bukkantak. A vízmű évek óta üresen állhat, de most egy magyar felfedező bemerészkedett a hátborzongató helyre.
A fenyők ölelésében áll egy elhagyatott vízmű, ahová régóta nem tette be senki a lábát. Egy magyar urbexes járt a helyszínen és hátborzongató képeket készített.

vízmű
Az elhagyatott vízmű alagsorába lépcső vezet / Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja az elhagyatott épületeket. Rengeteg helyen járt már, amelyekről be is számol. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a rejtélyes szellemfalu és a Csongrád-Csanád vármegyei csárda, valamint a határon túli mozis bunker, vagy a mesebeli kastély. Most egy elhagyatott vízműben járt.

Rozsdás vascsövek kanyarognak végig az elhagyatott vízmű épületében. Omladozik a vakolat a beton lépcsőkre, a helynek hátborzongató atmoszférája van.

 

Nézz be te is az elhagyatott vízműbe! Galériánkat az alábbi képre kattintva nézheted végig:

Galéria: Hátborzongató épületet találtak Magyarországon
Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában
1/21
Hátborzongató épületet találtak Magyarországon


 

Urbex jelentése:

Az urbex, az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Természetesen ők semmit nem rongálnak és semmiben nem tesznek kárt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon.

 

 

