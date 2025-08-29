Papírsárkány és megrogyott lépcső: mesebeli elvarázsolt kastélyt találtak Magyarországon – Galéria!

Rozsdás vaskerítés veszi körbe a kastélyt, ahol megannyi lélek talált menedékre. Elfeledettnek tűnik a lombok ölelésében.

A kastély padlója Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja az elhagyatott épületeket. Rengeteg helyen járt már, amelyekről be is számol. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a rejtélyes szellemfalu és a Csongrád-Csanád vármegyei csárda, valamint a határon túli, mozis bunker. Most egy mesebeli kastélyban járt.

Egy sárga papírsárkány árválkodik a kőfalon; valaki odahelyezhette, hogy őrizze a kastélyt. „Derű, vigasz és áldás a honra” olvasható a mozaikokból kirakott padlón. A 19. századbeli kastély a második világháború után kórházként üzemelt, de az elmúlt évek alatt volt iskola és gyermeküdülő is. Információink szerint már elkezdték a kastély felújítását.

