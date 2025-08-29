Papírsárkány és megrogyott lépcső: mesebeli elvarázsolt kastélyt találtak Magyarországon – Galéria!

Rozsdás vaskerítés veszi körbe a kastélyt, ahol megannyi lélek talált menedékre. Elfeledettnek tűnik a lombok ölelésében.
A „Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában” nevű Facebook-oldal létrehozója lelkesen kutatja az elhagyatott épületeket. Rengeteg helyen járt már, amelyekről be is számol. Többek között megmozgatta az emberek fantáziáját a rejtélyes szellemfalu és a Csongrád-Csanád vármegyei csárda, valamint a határon túli, mozis bunker. Most egy mesebeli kastélyban járt.
Egy sárga papírsárkány árválkodik a kőfalon; valaki odahelyezhette, hogy őrizze a kastélyt. „Derű, vigasz és áldás a honra” olvasható a mozaikokból kirakott padlón. A 19. századbeli kastély a második világháború után kórházként üzemelt, de az elmúlt évek alatt volt iskola és gyermeküdülő is. Információink szerint már elkezdték a kastély felújítását.
Az urbex az urban exploration rövidítése, ami magyarul városfelfedezést jelent. Az urbex egy elterjedt szabadidős tevékenység, aminek már saját szubkultúrája van. A városfelfedezés lényege, hogy elhagyatott, lepukkant, romos, vagy éppen működő, de elzárt, ember alkotta helyekre vagy tárgyakhoz jussunk el. Az urbexesek célpontjai lehetnek például elhagyatott bunkerek, városok, gyárak, kórházak, elmegyógyintézetek, börtönök, csatornahálózatok, alagutak, katakombák, ipari és katonai létesítmények, vagy éppen magára hagyott parasztházak, tanyák. Az urbexesek az íratlan szabályukhoz hűen nem árulják el, hogy pontosan hol található az a bizonyos épület, ahol jártak, nehogy vandálok jelenjenek meg és teljesen kifosszák, megrongálják a helyszínt. Egyre népszerűbbek az elhagyatott helyek Magyarországon és a határon túl is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.