Tengernyi drog – A hatóságok száz tonnányi kábítószert foglaltak le

Az amerikai hatóságok összesen mintegy 316 tonna (697 ezer font) súlyú kábítószer-alapanyagot foglaltak le Mexikó partjainál két Kínából érkező hajó fedélzetén - jelentette be a főváros, Washington D.C. szövetségi ügyésze szerdán.
Jeanine Pirro, a texasi Pasadenában tartott sajtótájékoztatón számolt be az intézkedésről, amivel kapcsolatban elmondta, hogy a szállítmány címzettje az Egyesült Államokban külföldi terrorszervezetként nyilvántartott mexikói Sinaloa drogkartell volt. A tájékoztatás szerint a kémiai összetevőket összesen 1300 hordóban szállították, amelyek 164 tonna benzil-alkoholt és 151 tonna N-metilformamidot tartalmaztak.
Az ügyész megállapította, hogy a lefoglalt anyag összesen mintegy 200 tonna metamfetamin szintetikus kábítószer előállítására lenne elegendő, aminek utcai értéke 569 millió dollár. Todd Lyons, a szövetségi Bevándorlási és Vám-végrehajtás (ICE) megbízott igazgatója elmondta, hogy a hatósági művelet a kábítószer-gyártás ellátási láncát vette célba.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szintén szerdán közölte, hogy újabbak is követhetik a keddi katonai csapást, amelyben egy Venezuelából indult, a feltételezések szerint Egyesült Államokba szánt kábítószert szállító hajót semmisített meg az amerikai hadsereg, írja az MTI.
Többé nem ülünk tétlenül, hogy csak nézzük, amint ezek az emberek le-föl hajóznak a Karib-tengeren, mint valami sétahajó, ez nem fog többé megtörténni
- fogalmazott.
Ami megállítja őket az az, ha szétrobbantjuk őket
- tette hozzá a külügyminiszter, és rámutatott, hogy Donald Trump elnök rendelkezik a felhatalmazással arra, hogy sürgős körülmények esetén megszüntesse az Egyesült Államokat fenyegető közvetlen veszélyeket.
