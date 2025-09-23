Vérmérgezést kapott a 19 éves egyetemista: „Szerencsés vagyok, hogy életben maradtam”

A 19 éves Ketia Moponda legújabb egyetemi félévének kezdetén nem gondolta volna, hogy influenzára utaló tünetei komoly bajt, betegséget jelezhet. Ahogy azonban teltek a napok rájött, valami komoly gond lehet, ami miatt a kórházba kerülése előtti nap telefonon keresztül a legjobb barátjának és unokatestvéreik azt is mondogatta, hogy úgy érzi, meg fog halni. Másnap kollégiumi szobájában már eszméletlenül találtak rá a vérmérgezés miatt.

Vérmérgezést kapott az egyetemista / Fotó: pod.shutterstock / Shutterstock

Az akkor 19 éves, most 20 éves fiatalhoz azonnal mentőt hívtak, majd kórházba szállították:

Semmire sem emlékszem ebből, de szerencsés vagyok, hogy életben maradtam.

Így derült ki, hogy vérmérgezéssel küzd

Ketiánál az orvosok végül meningococcusos vérmérgezést diagnosztizáltak, amely először bakteriális agyhártyagyulladáshoz, majd szepszishez vezetett. Állapota olyan súlyos volt, hogy kórházba való megérkezésekor a véroxigénszintje csupán egy százalék volt.

A vér nem keringett a testemben, a bőröm színtelen lett. A lábam zöld és feldagadt volt. A szerveim leálltak, és az orvosok azt mondták a családomnak, hogy ha egyáltalán felébredek, jó eséllyel agyhalott leszek

- emlékezett vissza a fiatal, akit végül egy időre mesterséges kómába helyeztek, amivel megmentették az életét még akkor is, ha ébredését követőn egy hétig nem látott és beszélni sem volt képes.

A nehézségeknek azonban még nem volt vége. A betegség miatt ugyanis az ujjain és a lábán a bőr összezsugorodott a vérkeringés hiánya miatt, majd egy húsevő baktérium támadta meg a fenekét, így az orvosok kénytelenek voltak bőrt ültetni a combjából. Ujjait, hüvelykujjait és mindkét lábát térd alatt amputálni kellett.

Borzasztó volt. Csak sírtam állandóan. Úgy éreztem, mintha a lelkemet tépnék szét. Amikor felébredtem a műtét után, csak sírtam. Úgy éreztem, az életem még csak most kezdődött, de most teljesen másképp kell újrakezdenem. A légszívszorítóbb, hogy nem tudják, hogyan kaptam el a betegséget

- közölte Ketia, aki testi fogyatékossága ellenére is folytatni akarja a modellkedést:

Először azt hittem, fel kell adnom a modellkedést, de nem fogom. Nem kell elrejteni, hogy ki vagy. Ez nem tesz kevesebbé emberként. Én önazonos vagyok, és segíteni szeretnék másoknak, hogy magabiztosak legyenek abban, kik ők és hogyan néznek ki. Nagyon makacs vagyok, és eltökéltem, hogy ledöntöm a fogyatékosság falait

- idézte őt az UNILAD.