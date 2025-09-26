„Nem lenne szabad itt lenned” - túlvilági üzenetet kapott egy férfi a buszbalesete után

A halálközeli élmények közé tartozik, hogy az ember látja leperegni az egész életét, átmegy egy alagúton, és találkozik elhunyt szeretteivel a túlvilágon.

A családja a túlvilágról küldött üzenetet a férfinak / Fotó: Forrás: Shutterstock/Yuriy Mazur

A túlvilágon keresztül szólt a férfihoz családja

2009 telén Tom Kearney-t elütötte egy busz, amikor épp az Oxford Street közelében járt. A londoni csuklós busz tükrével a feje hátulját érte, és az előre lökte a jármű elé, ami miatt a tüdeje szétrepedt. Ekkor a saját vére miatt majdnem megfulladt, azonban egy 16 éves fiú stabil oldalfekvésbe helyezte Tomot, ami állítása szerint megmentette az életét.

Tomot kórházba szállították, ahol két hétig kómában volt. Tom ezalatt hallotta a körülötte zajló világot, és később még fel tudta idézni az általa hallott történeteket.

A feleségem minden nap beszélt hozzám. Elhozta a barátaimat, meglátogatott a családom, mindenki ott volt, és mindannyian beszéltek hozzám

- idézte fel Tom. Majd elmagyarázta a kóma és a halálközeli élmény között lévő különbséget:

A kóma olyan, mintha egy víz alatti tengeralattjáróban lennél, és a hangok alapján próbálnád irányítani magad. Képes voltam létrehozni egy gondolati világot a kómámban, ami nem volt kifejezetten kellemetlen. Sok időben jártam.

A halálközeli élmény azonban úgy tűnt, mintha valóban megtörtént volna vele, nem álomszerű állapotban. Ekkor Tom az elhunyt rokonait látta, akik akár évtizedekkel korábban haltak meg. Amikor beszélt velük, mindannyian ugyanazt mondták neki:

Mit keresel itt? Nem lenne szabad itt lenned.

Tom erre azt válaszolta, hogy elütötte egy busz, majd dédapja így felelt: „A fiam elsüllyedt az Észak-Atlanti-óceánon, két hétig volt egy mentőcsónakban az I. világháborúban, és túlélte. A testvére, aki később Indiában halt meg, egy nap kétszer süllyedt el, és túlélte, tehát téged nem üthet el egy busz. Vissza kell térned a családodhoz. Vissza a fiaidhoz és a feleségedhez.”

Tom egy kapun át a felesége családjához, majd Írországba más rokonaihoz került, akik mind azt mondták neki, hogy nem lenne szabad itt lennie. Két hétig volt kómában, és tracheotómiát kapott, ami miatt beszélni sem tudott, amíg a csövet 2010 január elején el nem távolították.