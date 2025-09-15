"Határozottan van túlvilág" – Gázszivárgásban halt meg, máig emlegeti, amit látott

Ray Catania éppen aludt a családja New York-i házában, amikor gázszivárgás miatt elmondása szerint pár percre meghalt. A túlvilágon járt, de aztán visszatért.

Ray Catania gázszivárgásban halt meg, máig emlegeti, amit látott a túlvilágon Fotó: Pexels

A szivárgásból tűz lett, a ház lángra kapott, a szobáját elárasztotta a füst. Édesapja poroltóval próbálta megfékezni a tüzet, miközben Ray az ágyon fekve ébredt fel és rájött, hogy nem tud megmozdulni.

Teljesen megbénultam. A lábamat sem tudtam megmozdítani, nem tudtam felemelni a fejemet, kiabálni, semmit. Csapdába estem a saját testemben.

- idézte fel a férfi.

Próbált kimenekülni, de a padlóra zuhant, és beverte a fejét. Abban a pillanatban szerinte a lelke elhagyta a testét.

A színek hihetetlenül élénkek voltak, minden vibrált, mintha egy régi tévét HD-re cseréltünk volna. Láttam, mit viselek: egy csuromvizes melegítő volt rajtam, mert állítólag amikor meghalsz, az első dolog, hogy bepisilsz.

Ray sosem felejti el mit látott a túlvilágon

Egy hatalmas, kupola alakú fényt látott maga előtt, amihez egy idegen lény hívta közelebb. A férfi úgy írta le az érzést, mintha eufóriában úszott volna.

Semmi nem érződött még olyan jónak, mint az a pillanat.

- mondta.

De ekkor hirtelen megváltozott minden. Látta, ahogy az apja beront a szobába, sírt, kiabált, hívta a mentőket. Ray lelke visszatért a testébe, és a mentősöknek sikerült visszahozniuk az életbe, a kórházba vezető úton.

Ray teljesen felépült, de megdöbbent, amikor mások nem hittek neki. Őrültnek tartották, amiért elmesélte testen kívüli élményeit.

Pedig nem ez volt az utolsó eset, hogy találkozott valami rendkívülivel. Évekkel később, amikor egy New York-i bárban dolgozott, egy lövöldözés tört ki. Ray szerint egy misztikus lény mutatta meg neki, merre meneküljön, így élte túl a támadást. Az évek során újabb látomásai és különös élményei voltak, és ezek egyre csak megerősítették benne a hitet, hogy a világ sokkal több annál, mint, amit látunk.

Ray végül a spiritualitás felé fordult. Találkozott egy médiummal, aki bevezette őt abba, hogyan értelmezik az élet és halál közötti határt. Ma már metafizikai tanácsadóként dolgozik, vagyis olyan módszereket tanít, amelyek a spiritualitás és az intuíció segítségével segítenek másoknak eligazodni az életükben - írja a Metro.