"Sokszor fáztam, de fogalmam sem volt, mi állhat a háttérben" - felkapott tea juttatta kórházba a fiatal nőt

Egy nőt infúzióra kötve kezeltek kórházban heves szívdobogás miatt, amelyet a felkapott matcha tea váltott ki nála.

A felkapott tea szokatlan tünetekkel juttatta kórházba a fiatal nőt. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

A 28 éves Lynn Shazeen hat hónapja kezdett matchát fogyasztani, legalább heti egyszer. Három hónap elteltével azonban szokatlan tüneteket kezdett észrevenni, köztük fáradtságot, hidegérzetet és időnkénti heves szívdobogást. Amikor végül kórházba ment, a vérvizsgálatok kimutatták, hogy a vasszintje majdnem a felére csökkent.

Ez volt az egyetlen változás, amit az étrendemben és a napi rutinomban bevezettem. Az orvosommal minden lehetséges okot végigvettünk, de egyértelművé vált, hogy a matcha volt a felelős.

- nyilatkozta az ápolónőként dolgozó Lynn.

Az orvosok méregtelenítő infúziót írtak elő, valamint vaspótló gyógyszereket, hogy helyreállítsák a szintjét. Mindezek mellett vérszegénységben is szenved, ami azt jelenti, hogy a vérében nincs elég egészséges vörösvértest, amely oxigént szállít, így korábban is volt problémája a vasszintjével.

A matchához azután fordult, hogy orvosa azt javasolta, építsen be gyulladáscsökkentő elemeket az étrendjébe.

Gyulladásokkal küzdöttem, ezért az orvosom javasolta, hogy változtassak az étrendemen. A matcha, illetve a zöld tea általában ismert gyulladáscsökkentő hatásairól, ezért úgy döntöttem, heti egyszer beiktatom.

Három hónap rendszeres fogyasztás után Lynn elkezdett szokatlan mellékhatásokat tapasztalni, majd a következő két hétben ezek a tünetek fokozatosan rosszabbodtak, ezért kórházba ment, ahol a vérvizsgálat során kiderült, hogy jelentősen csökkent a vasszintje. A kutatások szerint a zöld tea, beleértve a matchát is, akadályozhatja a vasfelszívódást. A teák természetes vegyületeket, úgynevezett katekineket tartalmaznak, amelyek megnehezítik a vas felszívódását, ez különösen problémás lehet azok számára, akik eleve hajlamosak az alacsony vasszintre.

Észrevettem, hogy sokkal fáradtabbnak érzem magam a szokásosnál, és sokszor fáztam, de fogalmam sem volt, mi állhat a háttérben, amíg meg nem kaptam a laboreredményeket. Amikor láttam, hogy a vasszintem 23-ról 13-ra esett, azonnal tudtam, hogy a matcha okozta.

- tette hozzá Lynn.