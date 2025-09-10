Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
"Sokszor fáztam, de fogalmam sem volt, mi állhat a háttérben" - felkapott tea juttatta kórházba a fiatal nőt

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 10. 16:30
Egy fiatal nő egészsége hirtelen fordulatot vett, amikor egy ártalmatlannak hitt szokás váratlan következményekhez vezetett. Ami eleinte tudatos étrendváltoztatásnak indult, végül kórházi kezeléssel és infúzióval végződött.

Egy nőt infúzióra kötve kezeltek kórházban heves szívdobogás miatt, amelyet a felkapott matcha tea váltott ki nála.

A felkapott tea szokatlan tünetekkel juttatta kórházba a fiatal nőt. (Képünk illusztráció) Fotó:  Pexels

A 28 éves Lynn Shazeen hat hónapja kezdett matchát fogyasztani, legalább heti egyszer. Három hónap elteltével azonban szokatlan tüneteket kezdett észrevenni, köztük fáradtságot, hidegérzetet és időnkénti heves szívdobogást. Amikor végül kórházba ment, a vérvizsgálatok kimutatták, hogy a vasszintje majdnem a felére csökkent.

Ez volt az egyetlen változás, amit az étrendemben és a napi rutinomban bevezettem. Az orvosommal minden lehetséges okot végigvettünk, de egyértelművé vált, hogy a matcha volt a felelős.

- nyilatkozta az ápolónőként dolgozó Lynn.

Az orvosok méregtelenítő infúziót írtak elő, valamint vaspótló gyógyszereket, hogy helyreállítsák a szintjét. Mindezek mellett vérszegénységben is szenved, ami azt jelenti, hogy a vérében nincs elég egészséges vörösvértest, amely oxigént szállít, így korábban is volt problémája a vasszintjével.

A matchához azután fordult, hogy orvosa azt javasolta, építsen be gyulladáscsökkentő elemeket az étrendjébe. 

Gyulladásokkal küzdöttem, ezért az orvosom javasolta, hogy változtassak az étrendemen. A matcha, illetve a zöld tea általában ismert gyulladáscsökkentő hatásairól, ezért úgy döntöttem, heti egyszer beiktatom.

Három hónap rendszeres fogyasztás után Lynn elkezdett szokatlan mellékhatásokat tapasztalni, majd a következő két hétben ezek a tünetek fokozatosan rosszabbodtak, ezért kórházba ment, ahol a vérvizsgálat során kiderült, hogy jelentősen csökkent a vasszintje. A kutatások szerint a zöld tea, beleértve a matchát is, akadályozhatja a vasfelszívódást. A teák természetes vegyületeket, úgynevezett katekineket tartalmaznak, amelyek megnehezítik a vas felszívódását, ez különösen problémás lehet azok számára, akik eleve hajlamosak az alacsony vasszintre.

Észrevettem, hogy sokkal fáradtabbnak érzem magam a szokásosnál, és sokszor fáztam, de fogalmam sem volt, mi állhat a háttérben, amíg meg nem kaptam a laboreredményeket. Amikor láttam, hogy a vasszintem 23-ról 13-ra esett, azonnal tudtam, hogy a matcha okozta.

- tette hozzá Lynn.

Az a felismerés, hogy valami olyan egyszerű, mint egy matcha elfogyasztása hetente, kiválthatta a tüneteit, teljesen sokkolta. Az infúzió óta abbahagyta a matcha fogyasztását, és most már csak hagyományos teát iszik, mellette pedig vas- és C-vitamin tablettákat szed, hogy egészsége visszaálljon  - írta a Mirror.

@lynnshazeen Lesson learnt 🫠 #matcha #matchatok #anemic #lowiron #matchalover ♬ Originalton - vspseta
