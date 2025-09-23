Taxit löktek a zebrára Szombathelyen - a csoda mentette meg az apa és gyermeke életét

Csupán egy nyugodt sétára indult egy családapa a kutyájával és a gyermekével vasárnap (szeptember 21.) délután a kellemes, utónyári időben, Szombathelyen. A békés kutyasétáltatás azonban majdnem tragédiába torkollott, amikor egy hátulról meglökött taxis kis híján elgázolta az apát és babakocsis gyermekét.

Az apa és gyermeke egy szombathelyi kereszteződésben lépett le a zebrára. Pont ekkor lökte rá a gyalogátkelőre a taxist, a mögötte érkező Seat - pont Fotó: Pixabay (illusztráció)

Taxist lökött a zebrára a mögötte érkező sofőr

Információink szerint az édesanya a vele lévő kutyával együtt éppen a zebrán készült áthaladni a Huszár utcánál. Ezt látta az arra haladó taxis, aki annak rendje és módja szerint meg is állt, ahogyan a szemközt érkező autós is fékezett, hogy átengedje a családot. A 112 Press úgy tudja, ekkor történt a baleset: a taxi mögött érkező Seat már nem fékezett le időben és belerohant az előtte álló taxiba, méghozzá olyan erővel, hogy a mozdulatlan kocsit egyenesen a zebrára lökte. Az, hogy nem történt tragédia, kizárólag az éber családapán múlott: ugyanis, mikor meghallotta a hátborzongató csattanást, azonnal visszarántotta a babakocsit a zebráról.

A taxis megállt és szemből is megállt egy autó. Éppen elindultunk, amikor hallottam a csattanást. Egyből visszarántottam a babakocsit és próbáltam a kutyát is

- magyarázta kommentjében az érintett édesapa. Hozzátette, mivel elsősorban a babakocsit tartotta, hogy az fel ne boruljon a gyermekével, a kutya pórázát már nem tudta olyan erősen fogni, így az eb kiszabadult a férfi szorításából és futásnak eredt.

A koccanás után többen is megálltak és azonnal a bajba jutott taxishoz és a családhoz szaladtak. Úgy tudni, hogy a sofőr könnyebben sérült, de őt végül kórházba kellett vinni. Az édesapa, maga is csodának tartja, hogy nem sérültek meg a balesetben. Megható, de azonnal felajánlotta segítségét a sérült taxisnak.

Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj! Köszönjük, hogy sokan megálltak és segítettek. Jobbulást a taxisnak és ha bármiben segíthetek, keressen!

- szögezte le a családapa. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Seatot vezető nő miért és hogyan rohant bele az előtte álló taxiba. A baleset körülményeit vizsgálják.